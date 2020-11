Horário preferencial gera fila nos pontos de votação de Belo Horizonte

Fila se formou na porta do Colégio Arnaldo, no Bairro Funcionários (foto: Ivan Drummond/EM/D.A/Press) horário preferencial para votação, pelo menos em um dos locais de maior concentração de eleitores, o Colégio Arnaldo, no Bairro Funcionários. As pessoas começaram a chegar antes de 6h, o que significou uma longa espera, até que o portão de entrada da escola fosse aberto. Não havia cabos eleitorais, o que tornou o início da manhã mais tranquilo. Deu fila nopara votação, pelo menos em um dos locais de maior concentração de eleitores, o, no Bairro Funcionários. As pessoas começaram a chegar antes de 6h, o que significou uma longa espera, até que o portão de entrada da escola fosse aberto. Não havia cabos eleitorais, o que tornou o início da manhã mais





Atrás dela estava Wagner Schi, de 64 anos, que se mostrava indignado. "Quem deveria dar exemplo não o faz. Acredita que tem fiscal chegando sem máscara? Passam por aqui sem a menor preocupação. Será que lá dentro vão ter cuidado com o eleitor? Esse é o meu medo", disse ele, que mantinha uma longa distância da técnica de enfermagem e pediu a quem chegou depois dele, para se distanciar. "Tem de ser no mínimo dois metros." A técnica em enfermagem Maria Benício, de 50 anos, era a segunda da fila. Ela disse que escolheu votar nesse horário por ter de trabalhar. "Trabalho na área hospitalar e já vim pronta para ir para o serviço. O fato de votar aqui é um facilitador", frisou.Atrás dela estava Wagner Schi, de 64 anos, que se mostrava. "Quem deveria dar exemplo não o faz. Acredita que tem fiscal chegando sem máscara? Passam por aqui sem a menor. Será que lá dentro vão ter cuidado com o eleitor? Esse é o meu medo", disse ele, que mantinha uma longa distância da técnica de enfermagem e pediu a quem chegou depois dele, para se distanciar. "Tem de ser no mínimo dois metros."





Às 6h45, já havia muita gente, e a fila começou a crecer, sando da entrada principal da escola e seguindo pela Avenida Bernardo Monteiro, até a esquina com Rua Timbiras.



Às 7h, a porta se abriu para o eleitor, mas a fila seguia lentamente, pois na entrada, dois fiscais perguntavam a cada um qual era a seção, para poder orientar sob qual caminho seguir.





Na porta de cada seção, um fiscal com álcoool-gel, que molhava a mão do eleitor para que pudesse entrar e sacramentar o voto. Lá dentro, apenas uma pessoa de cada vez. E foi rápido, pois o eleitor demorava, em média, cinco minutos.





Ambulantes





pandemia.



O aposentado Otimar Sabino Bartels, de 74 anos, ajudou a amiga Geralda: Deu canetas para ela vender na porta da sessão eleitoral (foto: Ivan Drummond/EM/D.A/Press)

Foi dia, também, de ajudar e ganhar dinheiro. O aposentado Otimar Sabino Bartels, de 74 anos, teve uma ideia para ajudar uma amiga, Geralda Lúcia dos Santos Silva, de 61 anos, que vive um momento difícil, já que a filha, de 30 anos, vive com ela, mas está desempregada desde o início da





“Pensei como poderia ajudá-la. Comprei seis caixas de caneta, pois as pessoas podem não se lembrar de trazer e também álcool-gel. Tudo o que vender será dela”, diz Otimar, que chegou antes de 6h à porta do Colégio Arnaldo, para pegar um bom lugar. Armou uma pequena banca, com uma grande caixa de papelão, bem próximo à escadaria de entrada.





Ainda não são 7h quando Geralda chega. Está empolgada. "Não saio daqui, hoje, enquanto a votação não acabar. Nem vou comer." A votação começa e 20 minutos depois, Geralda está sorridente. “Nossa, já vendi cinco. O eleitor jovem não se lembra de trazer caneta.”





Perto dela, Weber Simonato está montando dois tablados nos quais serão colocados abacaxis. “Estou fazendo isso pela segunda vez. A primeira foi na eleição passada, em 2018. É um bom dia para vender a fruta, pois onde existe aglomeração, as pessoas compram. Espero ter vendido tudo, até o meio-dia. Aí, vou votar.”