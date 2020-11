Acessibilidade: idosos e pessoas com deficiência têm apoio nas zonas eleitorais

Fiscais auxiliam eleitores nas rampas de acesso às seções de votação (foto: Leandro Couri/EM/D.A/Press)



transferência do título. "Em todas as zonas eleitorais temos técnicos de apoio e coordenadores de acessibilidade. Estamos aqui para ajudar as pessoas que precisam de atendimento diferenciado", diz a coordenadora de acessibilidade Juliana Gandra Silveira.



Ela se refere a idosos com dificuldade de mobilidade, cadeirantes ou até mesmo pessoas que quebraram as pernas, por exemplo, e precisam usar muletas. No colégio, a Justiça Eleitoral criou a seção 107 para todos os eleitores que precisam de acesso diferenciado. Bastava o eleitor pedir ado título. "Em todas as zonas eleitorais temos técnicos de apoio e coordenadores de acessibilidade. Estamos aqui para ajudar as pessoas que precisam de atendimento", diz a coordenadora de acessibilidade Juliana Gandra Silveira.Ela se refere a idosos com dificuldade de mobilidade, cadeirantes ou até mesmo pessoas que quebraram as pernas, por exemplo, e precisam usar muletas.

, pessoas comou com qualquer problema de mobilidade recebem o apoio de técnicos convocados pelapara aspara prefeitos e vereadores.Em todas as zonas eleitorais, há técnicos de apoio à acessibilidade. Na Escola Estadual Governador Milton Campos, o Estadual Central, no Bairro de Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, o elevador foi desativado como medida de prevenção ao novo coronavírus. No entanto, o acesso às seções da 32ª zona eleitoral é garantido por rampa larga.