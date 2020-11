Fabiano Tolentino lidera intenção de votos para prefeitura de Divinópolis

33,33% dos eleitores de Divinópolis ainda não decidiram em que irão votar no domingo (15) (foto: Divulgação/Prefeitura de Divinópolis)

O ex-deputado federal Fabiano Tolentino (Cidadania) lidera a disputa pela prefeitura de Divinópolis, Região Centro-Oeste de Minas Gerais, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira (13). Com 18% da preferência do eleitorado, ele ultrapassou Gleidson Azevedo (PSC), que na última pesquisa aparecia na frente e agora ocupa a segunda posição com 13,17% das intenções de votos.

Laiz deixa para trás o atual prefeito Galileu Machado (MDB) que tem 4,83% das intenções de votos. O ex-vereador Sargento Elton (Patriota) aparece na pesquisa com 3,67%.

Marquinho Clementino (Republicanos), que na última eleição municipal terminou em segundo lugar, e Will Bueno (PP) que disputa pela primeira vez o cargo, têm 2,33% das intenções de votos cada um. A Professora Maria Helena (PT) e Íris Moreira (PSD) alcançaram 1,67% e 1,33%, respectivamente.

Os dados são referentes a pesquisa estimulada, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores. Ela foi realizada entre os dias 10 e 11 de novembro pelo Instituto F5 a pedido da TV Alterosa e divulgada pelo Estado de Minas. Foram ouvidas 599 pessoas.

Há dois dias das eleições, o número de indecisos chama a atenção. Quase um terço dos eleitores (30,33%) declararam ainda não saberem em quem irão votar neste domingo (15). Os votos brancos e nulos somam 13%.



Espontânea

Na espontânea, quando os nomes dos candidatos não são citados, Fabiano Tolentino também lidera com 17,33% das intenções. Gleidson Azevedo tem 12,17% e Laiz 9%. Galileu Machado aparece com 4,83% da preferência dos eleitores, Sargento Elton com 3,50%, Will Bueno mantém o mesmo índice do levantamento estimulado com 2,33%.

Marquinho Clementino tem 2,17% dos votos entre os entrevistados, a Professora Maria Helena 1,83% e Íris Moreira 1,33%. 33,67% dos entrevistados estão indecidos e 11,83% declararam votar branco ou nulo.

Rejeição

A pesquisa também perguntou aos eleitores em qual dos candidatos eles não votariam de jeito nenhum. Galileu Machado aparece no topo da lista com 41,60% de rejeição; 10,98% dos entrevistados disseram que poderiam votar em todos e 9,82% em nenhum. Não souberam e não opinaram representam 22,13% dos ouvidos.

Gleidson Azevedo parece em segunda posição na rejeição de votos com 4,66%. Logo em seguida aparece Fabiano Tolentino com 4,33%. A Professora Maria Helena e Sargento Elton com 1,50% cada. Will Bueno e Marquinho Clementino tem 1,16% e 1%, respectivamente da rejeição dos eleitores. Íris Moreira e Laiz têm menos de 1% de rejeição, 0,83% e 0,50%, nesta ordem.

Aprovação

A pesquisa também avaliou o atual governo. 31,95% declararam considerar a administração péssima, 28,79% regular e 22,63% ruim. Entre os entrevistados, 13,81% acham boa e 1,33% ótima. Não souberam ou não responderam, 1,50%.

O nível de confiança utilizado na pesquisa é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro. Ele foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo Nº MG-01409/2020.

*Amanda Quintiliano especial para o EM