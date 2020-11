Pesquisa mostra Douglas Melo (MDB) à frente na disputa pela Prefeitura de Sete Lagoas

Corrida eleitoral para Sete Lagoas segue polarizada entre Douglas Melo e Duílio de Castro (foto: PMSL/Divulgação)

O deputado Douglas Melo (MDB) aparece à frente na corrida pela Prefeitura de Sete Lagoas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Levantamento realizado pelo F5 Atualiza Dados, encomendado pela TV Alterosa e divulgado pelo Estado de Minas, coloca Melo na primeira posição, com 30,69% das intenções de voto na pesquisa estimulada, quando os entrevistadores apresentam aos eleitores os nomes dos candidatos.





Em segundo lugar, aparece o atual prefeito e candidato à reeleição, Duílio de Castro (Patriota), com 25,06%.





Claudinei Dias (PT) aparece com menos de 1% das intenções de voto. Coronel Peçanha (Cidadania) é citado na pesquisa, mas renunciou à disputa pela prefeitura.





O que chama atenção na pesquisa é o percentual de eleitores indecisos. Um a cada cinco eleitores (21,48%) ainda não sabe em quem votar. Já 17,39% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco ou nulo.





Vantagem também na pesquisa espontânea

No levantamento espontâneo, o cenário é o mesmo, com o deputado Douglas Melo na liderança. Ele aparece com 26,98% das intenções de voto. É seguido por Duílio de Castro, com 22,89% da preferência do eleitorado.





Em terceiro se encontra Emílio de Vasconcelos, com 1,79% das intenções de voto. Na quarta posição aparece Ramsés de Castro, com 1,28%, junto com Saulo Calazans, com o mesmo percentual de intenção de votos.





Novamente, Claudinei Dias não alcançou 1% das intenções de voto.





Neste cenário espontâneo, o eleitorado indeciso é ainda maior do que no levantamento estimulado: 25,96%. Já os eleitores que votariam em branco ou nulo somam 19,05% dos entrevistados.





Rejeição

A pesquisa também avaliou o índice de rejeição dos candidatos. Duílio de Castro aparece na frente, citado por 9,59% dos entrevistados. Já 9,34% dos participantes disseram que não votariam em Douglas Melo; 5,5% em Emílio de Vasconcelos; 3,07% em Ramsés de Castro; 2,43% em Claudinei Dias; e 1,92% em Saulo Calazans.





Quase 22% dos entrevistados disseram que poderiam votar em qualquer um dos candidatos. No entanto, 18,80% dos participantes afirmaram que não votariam em nenhum dos postulantes à Prefeitura de Sete Lagoas. Pouco mais de 26% disseram que não sabem ou preferiram não opinar.

A pesquisa doi registrada no TSE com o número MG04131/2020 e ouviu 780 eleitores de Sete Lagoas entre os dias 9 e 10 de novembro. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.