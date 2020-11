Sete Lagoas: prefeito lidera, mas mais de um terço do eleitorado está indeciso

Ex-parlamentar estadual, Duílio busca a reeleição em solo setelagoano (foto: Ricardo Barbosa/ALMG)

Indecisão também domina cenário espontâneo

15 de novembro e, caso seja necessário no seu município, o segundo turno será realizado em 29 de novembro de 2020. Nestas eleições, o horário de votação é das 7h às 17h. O horário entre 7h e 10h é preferencial para maiores de 60 anos.







Em busca da reeleição, o prefeito Duílio de Castro (Patriota) lidera a disputa eleitoral em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Levantamento do Instituto Panorama, encomendado pela TV Alterosa e divulgado pelo, aponta o candidato com 32,13% das intenções de voto. Apesar disso, ele está abaixo do percentual de indecisos, que são 35,13% do eleitorado.O vice-líder é o deputado estadual(MDB), que soma 18,13%. Há, ainda, 8,5% de possíveis votos brancos e nulos.Entre os candidatos, o terceiro colocado é Emílio Vasconcelos (PSB), com 3,5%. Representante da Rede Sustentabilidade, Saulo Calazans tem 1,38%. Claudinei Dias (PT) e Ramsés de Castro (PMN) não atingiram um pontoCoronel Peçanha, que foi oficializado como postulante do Cidadania,No que tange aos votos válidos,de Castro possui 49,52%, contra 27,94% de Douglas Melo. Brancos e nulos são 13,1%. Emílio tem 5,39%; Saulo, 2,12%.No levantamento, quando os entrevistadores não apresentam nomes dos candidatos aos participantes, os indecisos representam 35,13%. Duílio de Castro, líder entre os citados, recebeu 31,88% das menções. Douglas Melo foi citado por 18% dos participantes.Ele é seguido por Emílio Vasconcelos, com 3,5, e Saulo Calazans, com 1,38%. Os outros, assim como na cena estimulada, não atingiram 1% da preferência do eleitorado.Osdecidirão o pleito deste ano já no próximo domingo. Por ter menos de 200 mil eleitores, a cidade terá apenas um turno de votação. Para apoiar Duílio, o Patriota formou coligação com Podemos, PSC, PSDB, PP, PDT, Republicanos, PV e Solidariedade.O emedebista Douglas Melo, por sua vez, tem Avante, PSD, PSL, Pros, Democratas e PL. O petista Claudinei Dias conseguiu odo Psol. Emílio Vasconcelos, Saulo Calazans e Ramsés de Castro estão na disputa com chapas ‘puro-sangue’.