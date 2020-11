Reviravolta: atual prefeito de Campo Belo desiste da reeleição e volta atrás da decisão

Cenário político movimentado em Campo Belo (foto: Wikipédia/Reprodução)

O atualde Campo Belo, no Sul de Minas, Dr. Alisson de Assis Carvalho (Democratas), chegou a desistir da, mas voltou atrás e segue na disputa. O político sofre de umna bexiga e pretendia se afastar por motivos

O candidato chegou a gravar um vídeo anunciando a desistência à. Segundo Dr Alisson, o trabalho na atualseria concluído até o fim. “Nesse momento de política, coloquei meu nome à disposição e, infelizmente, retiro hoje meu nome como candidato a prefeito para os próximos quatro anos. Com muita tristeza e amargura. Já tínhamos iniciado a campanha, colocado algumas coisas nas mídias sociais. Mas vou me pautar pela coerência que sempre tive, vou respeitar minha família, por problemas nossos, que todo mundo tem, mas o respeito em família é primordial”, diz o prefeito no vídeo.

Dr. Alisson de Assis Carvalho gravou vídeo desistindo da reeleição (foto: Reprodução Facebook )

Dias depois, o político voltou atrás e decidiu continuar na. “Fui surpreendido com umapopular para continuar no cargo. Voltei a pedido do povo. Não esperava esse clamor da população pedindo para eu voltar”, completa.

Segundo pesquisa MG-09560/2020, do Instituto MDA, o atual prefeito segue liderando a intensão de voto na cidade, com mais de 70%, seguido por Thomás Cambraia, com 13% e Juiz Ramon Moreira, com 3%. O documento também mostrou 6,3% de indecisos e 5% que votariam em branco, anulariam o voto ou não votariam em qualquer dos nomes apresentados.

Nas eleições municipais 2020, a prefeitura de Campo Belo também é disputada por outros dois candidatos: Christopher Mendonça (Cidadania), e Wanderly Bastos (Psol).