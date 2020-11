Ouro Preto: a uma semana das eleições, candidato Caio Bueno desiste da disputa

Caio Bueno é professor e já foi reitor do Instituto Federal de Minas Gerais. Essa foi a sua primeira disputa ao cargo de prefeito de Ouro Preto (foto: Foto: Reprodução/Facebook)

O anúncio da retirada dade, do Solidariedade, à prefeitura de, Região Central de Minas Gerais, acirrou ainda mais aao cargo na cidade.

Nas redes sociais, o presidente do partido Solidariedade, Marco Antônio de Freitas, o Marquinho do Esporte, declarou apoio ao candidato e ex-prefeito de Ouro Preto, Ângelo Osvaldo. “Resolvemos por bem retirar a nossa candidatura ao pleito eleitoral no próximo dia 15, por entender que é o que mais se aproxima com os desejos e anseios do partido”, postou.





Em nota, oSolidariedade afirma que nos últimos 20 dias a disputa eleitoral se polarizou em duas candidaturas e, por isso, o partido resolveu apoiar uma delas. Ainda de acordo com a nota, a decisão foi tomada em comum acordo com as bases.“Temos nossas ideias e pensamentos de crescimento para o município, mas no entanto até o momento e de acordo com as pesquisas que tivemos analisando, resolvemos em comum acordo com nossas bases que é moção nos aliar a um projeto que, pelo menos, se aproxime de nossas ideias”, cita trecho.



Agora Ouro Preto tem cinco candidatos disputando o cargo, sendo que a candidatura de Zé Leandro (PSC) continua indeferida, apesar de o partido ter entrado com um recurso na justiça eleitoral.