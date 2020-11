José Fortunati desiste de candidatura à Prefeitura de Porto Alegre

A quatro dias da eleição, o ex-prefeito de Porto Alegre José Fortunati (PTB) anunciou nesta quarta-feira (11) sua retirada da disputa pela Prefeitura da capital gaúcha. A desistência começou a ser discutida ainda na segunda-feira, 9, quando o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio Grande do Sul indeferiu a candidatura de seu vice, André Cecchini (Patriota), por ter se filiado fora do prazo legal. Mesmo com nome nas urnas, os votos direcionados para chapa não serão totalizados.



Em "live" realizada nesta manhã, Fortunati considerou "ilegal" a decisão do TRE, por ter julgado às vésperas do pleito a candidatura do vice, sem haver tempo hábil para eventual troca na chapa. "Não nos resta alternativa. Para não criarmos insegurança jurídica no processo eleitoral, me dói muito dizer, mas nós não vamos prosseguir nesta caminhada", disse Fortunati, indo às lágrimas.



Embora houvesse a possibilidade de recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para tentar disputar as eleições sub judice, o prazo exíguo e a baixa possibilidade de reversão levaram o PTB a retirar a candidatura. Em função da desistência, o tempo para propaganda de rádio e televisão terá que ser recalculado entre demais postulantes.



Ainda nesta quarta-feira, o PTB deve selar apoio à campanha de Sebastião Melo (MDB). Fortunati e Melo estavam tecnicamente empatados na segunda colocação, com 13% e 14% das intenções de voto, respectivamente, segundo pesquisa Ibope de 29 de outubro. Fortunati e Melo disputavam com o prefeito Nelson Marchezan Junior (PSDB), que também aparece com 14% nesse levantamento, uma vaga no segundo turno para possivelmente enfrentar Manuela D'Ávila (PCdoB), que lidera a preferência dos eleitores com 27%. Melo foi vice prefeito na gestão de Fortunati. Com o saída de Fortunati, 12 candidatos disputam a Prefeitura.