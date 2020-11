Candidato em Alpercata diz ter sido vítima de fraude em auxílio de R$ 600 e contesta 'patrimônio milionário'

Disputa na cidade do Vale do Rio Doce tem três participantes (foto: Prefeitura de Alpercata/Reprodução)

Um erro na transferência da declaração de bens à Justiça Eleitoral fez Douglas Luiz Silveira de Moraes, o Douglas do Vitor (PDT), candidato à Prefeitura de, no Vale do Rio Doce, se tornar 'milionário' por alguns dias. Ele possui patrimônio avaliado em cerca de R$ 429 mil, mas o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manteve por algum tempo, em sua base de, cifras em torno de R$ 114,8 milhões.já foi desfeita com as autoridades eleitorais, que retificaram ade bens — documento obrigatório para a oficialização da candidatura. O Tribunal de Contas da União (TCU), contudo, utilizou o valor errado na planilha que lista participantes da eleição deste ano que, mesmo com patrimônio acima dos R$ 300 mil, solicitaram o auxílio emergencial Segundo os dados da corte de contas, Douglas recebeu R$ 1.800, o que equivale a trêsda ajuda federal. Ele, que se diz vítima de fraude, fez boletim de ocorrência e comunicou ao Ministério da Cidadania.“Nunca solicitei o benefício por entender que não preciso, pois tenho meu comércio, que sustenta minha família”, afirmou, aoSurpresa semelhante Douglas teve quando acessou, pelas primeiras vezes, o sistema dede candidaturas do TSE. Ao ver os mais de R$ 100 milhões creditados a ele, se assustou com os “zeros” a mais.“Meu departamento jurídico entrou emcom o cartório eleitoral, que fez as devidas correções”, explicou.de Douglas é composto por veículos, terreno, cabeças de gado, quantia em poupança e dinheiro e espécie. Nada, porém, que torne-oEm Guaxupé, no Sul do estado, equívoco no preenchimento das informações exigidas para o registro de candidatura deixou Danilo Martins, do PP, “milionário” . O site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que reúne as informações de cada candidatura informava que ele havia recebido R$ 1,4 milhão em apenas uma doação para fomentar a. O valor, na verdade, era infinitamente menor: R$ 1,4 mil.Sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no início de abril, a legislação sobre o auxíliodiz que trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEIs), autônomos e desempregados têm direito a receber os R$ 600. Para ser considerado MEI é preciso manter,, um empreendimento que fature até R$ 81 mil ao ano.Em julho, o EM mostrou que q uase 50 mil mineiros podem ter integrado, indevidamente, a primeira folha de pagamento do auxílio emergencial Além do PDT, a coligação de Douglas do Vitor conta com o PSL. Um de seus adversários é Rafael França (PSD), que firmou acordos com PSDB, PP, Republicanos e Democratas. Também na disputa, Rodrigo da Farmácia, do MDB, épelo PSC.