Tiroteio durante caminhada da prefeita de Manhuaçu deixa dois feridos; veja vídeo

Dois rapazes, de 19 e 20 anos, foram atingidos pelos tiros, e socorridos pelo resgate do Corpo de Bombeiros. Levados ao Hospital Municipal de Manhuaçu, eles contaram à Polícia Militar que não participavam do ato político, apenas estavam no local onde passavam os apoiadores da prefeita.





A Polícia Militar fez buscas pelo atirador, mas não conseguiu prendê-lo. A Tenente Suelen Mafra, assessora de comunicação da PM de Manhuaçu, disse que as equipes policiais que estiveram no local constataram que o tiroteio não teve motivação política.

"Segundo as próprias vítimas disseram, a motivação do crime não seria política. Embora não tenham relatado qual seria a motivação real da ocorrência, a PM conseguiu buscar informações, por meio de denúncias, que o evento pode estar ligado ao tráfico de drogas”, disse, informando também que os rapazes atingidos pelos disparos foram medicados e estão bem.





Nota oficial da campanha





Durante caminhada de campanha da candidata à Prefeitura de Manhuaçu, Cici Magalhães, e de seu vice Renato da Banca, no Bairro Ponte da Aldeia, nesta quarta, 11 de novembro, um homem num automóvel fez disparos de arma de fogo contra os candidatos da Coligação O Trabalho não pode parar, apoiadores e candidatos a vereadores.





Lamentavelmente, duas pessoas foram baleadas e tiveram que ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal de Manhuaçu.





A Prefeita Cici Magalhães, o vice-prefeito Renato da Banca, o deputado João Magalhães não foram atingidos.





A caminhada desta quinta foi suspensa no Bairro Ponte da Aldeia.Cici Magalhães e Renato da Banca lamentam o episódio e reiteram a necessidade de respeito e harmonia durante a campanha.





