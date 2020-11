General Santos Cruz critica declarações de Bolsonaro: ''Ganhou de quem? Vergonha!''

General Santos Cruz usou as redes sociais para criticar o presidente Jair Bolsonaro (foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agencia Brasil)

GANHOU DE QUEM? Vacina, qq que seja, é saúde pública. É para a população. Não é assunto particular. O trato tem ser técnico e dentro da lei. Fora disso é irresponsabilidade, falta de noção mínima das obrigações, desrespeito pela saúde dos cidadãos. Vergonha! Sem classificação! %u2014 General Santos Cruz (@GenSantosCruz) November 11, 2020

O general da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz usou o Twitter na manhã desta quarta-feira (11) para ironizar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Demitido

Nessa terça-feira (10), Bolsonaro disse, em comentário no Facebook, ''ter ganhado" do governador de São Paulo, João Doria (PSDB) com a decisão da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) de suspender os testes da coronavac , vacina chinesa contra a Covid-19.

Santos Cruz, 68 anos, foi demitidopor Bolsonaro do cargo de ministro da Secretaria de Governo, em junho do ano passado.



A demissão de Santos Cruz foi atribuída ao "desalinhamento" com o presidente em questões como comunicação e a centralização de poder na sua pasta.