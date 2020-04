Demitido por Bolsonaro, general Santos Cruz mostra solidariedade a Sergio Moro

Santos Cruz foi o terceiro ministro do alto escalão do governo Bolsonaro a ser exonerado (foto: Wilson Dias/Agência Brasil)

Exonerado do cargo de ministro da Secretaria do Governo em junho do ano passado, o general Carlos Alberto dos Santos Cruz demonstrou apoio ao ex-ministro da Justiça Sergio Moro, que pediu demissão na manhã desta sexta-feira (24). Numa rede social, Santos Cruz fez elogios à conduta de Moro e defendeu a autonomia da Polícia Federal em investigações.





“Dr Sérgio Moro – exemplo de liderança, dignidade, firmeza e proteção da lei e das instituições. A PF autônoma e sem interferência política nas investigações. Uma referência de pessoa e de profissional para o Brasil”, postou Santos Cruz, primeiro general do Exército a se posicionar em relação ao pedido de demissão de Sergio Moro.

Carlos Alberto dos Santos Cruz foi o terceiro ministro do primeiro escalão do governo Bolsonaro a deixar o posto. Sua demissão tem a ver com um desentendimento sobre as estratégias da equipe de comunicação da gestão do governo. Antes dele, deixaram o cargo Gustavo Bebbiano (Secretaria -Geral da Presidência) e Ricardo Vélez (Educação).





Desde domingo (19), Santos Cruz vinha criticando as manifestações dos apoiadores de Bolsonaro, que pediram interferência do Exército no fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF): “A instituição, vou falar pelo Exército, é extremamente disciplinada. Ela é ligada ao Estado brasileiro, nas atribuições da Constituição. Exército não é partidário, de governo. Ele presta todo respeito às autoridades, população, mas não tem essa caminhada junto. Isso não existe”.