Itamogi: em busca da reeleição, prefeito abre mais de 20 pontos na dianteira da disputa

Eleição ocorre no próximo dia 15; atual prefeito é favorito em Itamogi. (foto: Prefeitura de Itamogi/Divulgação)

Prefeito tem boa avaliação

A pesquisa

A eleição em Itamogi

Primeiro turno de votação nas eleições 2020 será em 15 novembro. Confira nosso guia

Eleições 2020: como votar, datas e horários

15 de novembro e, caso seja necessário no seu município, o segundo turno será realizado em 29 de novembro de 2020. Nestas eleições, o horário de votação é das 7h às 17h. O horário entre 7h e 10h é preferencial para maiores de 60 anos. O primeiro turno das eleições 2020 será eme, caso seja necessário no seu município, o segundo turno será realizado emde 2020. Nestas eleições, o horário de votação é das 7h às 17h. O horário entre 7h e 10h é preferencial para maiores de 60 anos.







O que muda nas eleições 2020?

Muitas mudanças foram feitas pela Justiça Eleitoral para os candidatos a prefeito e vereador durante o período eleitoral de 2020. Além disso, os eleitores também terão de se adaptar às novas normas para os dias de votação, como a abertura antecipada das seções eleitorais e as regras de higiene que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).









Como justificar o voto nas eleições 2020?

Os eleitores poderão optar por justificar o voto de três formas:

No dia das eleições: o eleitor que estiver fora de sua cidade pode justificar a ausência em qualquer local de votação, das 7h às 17h. O eleitor deverá ter o número do título, um documento oficial de identificação e o formulário de justificativa preenchido.





Depois das eleições: preenchendo o formulário de justificativa em qualquer cartório eleitoral ou posto de atendimento ao eleitor em até 60 dias após a votação.





A justificativa também poderá ser feita no aplicativo e-Título.





Eleições 2020 em Belo Horizonte









Para acompanhar a cobertura completa das eleições em BH, acesse nosso especial









O prefeito de, no Sul de Minas, tem ampla vantagem na corrida eleitoral local. Em busca da reeleição, Ronaldo Dias () tem 47,95% das intenções de voto. O outro postulante, Janoário Arantes (Democratas), soma 25,3%. Os números compõem pesquisa da, encomendada pela TV Alterosa e divulgada peloIndecisos são 19,76% dos entrevistados. Brancos e nulos, 6,99%.Na pesquisa espontânea, em que os entrevistados citam livremente o nome de um candidato, Ronaldo aparece com 46,27%, contra 24,34% de Janoário. Nesse cenário, há 21,93% de indecisões e 7,47% de possíveis votos brancos ou nulos.Segundo 42, 17% dos entrevistados, Ronaldo Dias faz boa administração. A gestão é regular para 24,82% e ótima para outros 21,93%. Há, ainda, 5,78% que consideram o mandato ruim. Avaliações péssimas são 4,34%. Menos de 1% não soube responder.O levantamento da F5 foi construído por meio de entrevistas feitas entre os dias 7 e 8 deste mês. Foram entrevistados 415 eleitores; a margem de erro, para mais ou para menos, é de 4,7%. O nível de confiança dos dados coletados é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo MG-04147/2020.A disputa na cidade terá apenas um turno. Os dois candidatos têm coligações pequenas. O, de Janoário, fechou acordo com o PSDB. O MDB, de Ronaldo, conta com o PDT.