Perfis 'recém-nascidos' e com fotos da internet dão fôlego à campanha de João Vítor Xavier

João Vítor Xavier é o candidato do Cidadania à PBH. (foto: Túlio Santos/EM/D. A. Press)



As peças publicitárias de João Vítor Xavier (Cidadania), candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, têm sido replicadas em massa no Twitter por perfis recém-criados, monotemáticos e com imagens falsas e abstratas. A foto de uma pessoa já falecida é utilizada para “ilustrar” uma das contas. Outra, tem como avatar a montagem, feita pelo aplicativo de envelhecimento FaceApp, do jornalista de um site de tecnologia.









Outra conta retirada do ar foi a de Júnia Costa, cuja foto de perfil era de Simone Antonelli, brasileira residente nos Estados Unidos, mas falecida no início deste ano. A usuária @liviasouto14 também teve sua conta criada em outubro deste ano. O perfil, que tem uma imagem do físico Albert Einstein, passa todo o tempo replicando e comentando posts feitos pela conta de João Vítor. Até a publicação deste texto, o endereço não havia sido excluído.





Aparentemente criado com o objetivo de falar sobre animais, o perfil @loucoporcachor1, embora tenha manifestado, na rede social o desejo de frequentar shows de pagode, também compartilha com enorme frequência os conteúdos da campanha do deputado estadual. A conta, também criada no mês passado, ainda defende João Vítor de questionamentos feitos por outros usuários.





O vídeo de uma caminhada de João Vítor na periferia de BH foi criticado por um eleitor, que questionou se o radialista faz visitas do .tipo no exercício do mandato parlamentar. “Deputado estadual Visitou várias partes de Minas”, rebateu.





Embora cite o gosto por futebol em sua descrição, o perfil de @marcossilvv99, também com cerca de 30 dias de existência, fala apenas sobre as propostas de João Vítor. Constam, ainda, críticas ao atual prefeito, Alexandre Kalil (PSD).





Software indica que perfis são ‘híbridos’





Os perfis que impulsionam a campanha de João Vítor, muito provavelmente, não são robôs “tradicionais”. A reportagem submeteu as contas à análise do Botometer, software da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, que indica a probabilidade de determinada conta ser gerida exclusivamente por máquinas.





Para João Yamin, doutorando em computação pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e um dos colaboradores do software Vox Radar, que analisa o comportamento dos usuários das redes sociais, a tendência é que os perfis sejam os ditos botnets. Eles se guiam por características como alta frequência de postagens, padrão idêntico de fala, fotos retiradas de bancos de imagens e, ainda, a insistência por tratar de um mesmo assunto.





Via de regra, perfis do tipo são híbridos: ora controlados por humanos, ora automatizados. “Essas redes são construídas para fabricar um falso engajamento de mídia social, o que faz com que o tópico que o botnet implementa pareça fortemente engajado por usuários "reais". Nas mídias sociais, engajamento gera mais engajamento, então o botnet acaba colocando o tópico de interesse à frente de usuários reais”, explica Yamin.





João Vítor quer investigação policial

Por meio de sua assessoria, o candidato do Cidadania negou ter participação na criação das contas. “Não tenho conhecimento desse fato. Tenho mais de 345 mil seguidores em todas as minhas redes sociais. É impossível conhecer todas as pessoas. Nem as que me elogiam, tampouco as que me criticam”, afirmou.





Ele prometeu, ainda, acionar a Delegacia de Crimes Virtuais. “Entendendo, pela forma que a coisa foi plantada na imprensa, que provavelmente foi feito por adversários, com esse objetivo. Pedimos também a apuração de inúmeras contas falsas usadas constantemente para agredir nossa campanha”.