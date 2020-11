'Não dá para ter relação republicana com quem ataca direitos dos trabalhadores', diz Wanderson Rocha sobre Bolsonaro e Zema

O sociólogo e pedagogo Wanderson Rocha, que concorre à Prefeitura de Belo Horizonte pelo PSTU é declaradamente contrário às políticas implementadas pelo presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) e pelo governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo).

Wanderson Rocha quer criar empresa municipal de ônibus, com tarifa zero para população de BH

Wanderson disse, ainda, que uma boa relação com o presidente e o governador não garante maior generosidade na transferência de recursos federais e estaduais para o Município.

“Belo Horizonte tem perspectiva de arrecadação para 2021 de R$ 14 milhões. Desse valor, R$1,6 bilhões será para abertura de crédito que a Câmara Municipal autorizou. Esse orçamento tem que estar a serviço dos serviços públicos, não para terceirização ou privatização. Temos verbas constitucionais, com previsão de quase R$ 6 bilhões para Saúde, Educação”, explica.

O candidato completa: “Se manter relação com esse governo resolvesse, teria resolvido quando tínhamos prefeituras do PT ou do PSDB. Se fôssemos olhar boa relação, o metrô já tinha vindo. Hoje temos o Marcelo Álvaro Antônio no seio do governo Bolsonaro. Inclusive, ele é suspeito de candidaturas laranja. A nosso ver, não precisa nem esperar 2022. A população tinha que ser organizar e já está compreendendo que a continuidade desse governo vai aumentar a morte de nós negros, dos LGBT, das mulheres. Tem política genocida e não atende de forma nenhuma ou trabalhador”, atacou.