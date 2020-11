'Chance zero', diz Maia sobre apoiar Moro em 2022

AM

Para Rodrigo Maia (DEM), Moro mostrou ser de extrema-direita ao defender propostas de Jair Bolsonaro (foto: Agência Brasil/Reprodução) presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), negou qualquer possibilidade de apoiar uma chapa com o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-juiz Sérgio Moro.



Apesar disso, eleições presidenciais de 2022. negou qualquer possibilidade de apoiar uma chapa com oApesar disso, o deputado almoçou na tarde desta segunda-feira (9) com o apresentador Luciano Huck , que estuda fechar chapa com Moro para as









As declarações foram dadas para a colunista Monica Bergamo, da Folha de S. Paulo.





Segundo Maia, Moro mostrou ser de extrema-direita ao defender propostas de Jair Bolsonaro. “Moro já defendeu ideias e divide a parte do eleitorado de extrema-direita com Bolsonaro. Por isso, ele cai nas pesquisas quando disputa com o presidente”, disse.





Mais cedo, o presidente da Câmara almoçou com Luciano Huck. Anteriormente, apresentador almoçou com Sergio Moro e conversou com o ex-ministro sobre uma possível chapa.





encontro teve grande repercussão nos bastidores do governo . Isso porque Huck é crítico frequente do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Diversas vezes, ele usou as redes para fazer críticas ao governo.





Moro quer ambiente menos ‘polarizado’





Após encontro com Huck, Moro disse em entrevista ao jornal o Globo que ficaria “desapontado" caso o país chegasse em 2022 e tivesse apenas cenários polarizados como aconteceu nas últimas eleições em 2018.





“O brasileiro tem um perfil mais moderado e essa moderação favorece comportamentos de tolerância, que é o que nós precisamos, e o fim desse ciclo de ódio, que envolve principalmente as figuras do presidente Bolsonaro e igualmente do PT, especialmente o ex-presidente Lula”, afirmou o ex-ministro.

