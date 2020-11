Eleições em Ribeirão das Neves: atual prefeito lidera pesquisas

Prefeito de Ribeirão das Neves, Junynho Martins (DEM) (foto: Facebook/Reprodução) Ribeirão das Neves, na Grande BH, 35,06% dos eleitores pretendem votar para reeleger o atual prefeito, Junynho Martins (DEM), na eleição que vai definir o responsável por administrar a cidade a partir do próximo ano. É o que revela levantamento da F5 Atualiza Dados — encomendado pela TV Alterosa e divulgado pelo Estado de Minas. Em, 35,06% dos eleitores pretendem votar parao atual prefeito,(DEM), na eleição que vai definir o responsável por administrar a cidade a partir do próximo ano. É o que revela levantamento da— encomendado pelae divulgado pelo









O segundo colocado na pesquisa estimulada, em que são apresentados ao eleitor os nomes dos candidatos, é o vereador de terceiro mandato Vanderlei Delei (Republicanos), com 12,73%. Em seguida, vêm o militar reformado Coronel Bianchini (Avante), com 5,72%; o médico Dr. Getúlio (PCdoB), com 4,06%; o filho do ex-prefeito da cidade Washington Modesto (PTB), Washington Modesto Filho (PTB), com 3,51%; o ex-assessor do senador Aécio Neves (PSDB), Joel Lucas (PSDB), com 1,48%; o militante do governo Jair Bolsonaro (sem partido), Robinho Neves (PSL), com 1,29% das intenções de voto.





Única mulher no pleito, a assessora parlamentar do deputado e candidato à Prefeitura de BH Wendel Mesquita (Solidariedade), Deborah Rubiana (Solidariedade), tem 0,92% das intenções de voto. O professor e pedagogo Carlos Eugênio (PSB) está em último lugar, com 0,18%.

Votos válidos

O atual prefeito Junynho Martins alcançou 53,98% na pesquisa quado são levados em conta apenas os votos válidos, sem contar os brancos e nulos. Em seguida, aparecem Vanderlei Delei, com 19,60%; Coronel Bianchini, com 8,81%; Dr. Getúlio, 6,25%; Washington Modesto Filho, 5,40%, e Joel Lucas, com 2,28%.





Robinho de Neves (PSL) tem 1,98% dos votos válidos e Deborah Rubiana (Solidariedade) aparece com 1,42%. Em última posição, o candidato Prof. Eugênio (PSB) tem 0,28%.





Junynho também lidera cenário espontâneo

No cenário espontâneo, em que os entrevistadores não apresentam nomes de candidatos aos eleitores, o atual prefeito Junynho Martins tem 32,47% das intenções de voto. Os indecisos totalizam 24,54%. Brancos e nulos são representados por 15,68% das intenções de voto.

Em seguida, vêm Vanderlei Delei, com 11,81%; Coronel Bianchini, com 5,35%; Dr Getúlio, com 3,87%; Washington Modesto Filho, com 2,95%. Joel Lucas e Robinho de Neves tem 1,29% das intenções de voto cada um.



Deborah Rubiana têm 0,55% e Prof. Carlos Eugênio 0,18% das intenções de voto.





Rejeição

Durante a pesquisa, 26,57% dos entrevistados afirmaram que não votariam em nenhum dos candidatos. Outros 22,14% afirmaram que poderiam votar em todos e 18,08% dos entrevistados não souberam opinar.

O candidato com a maior rejeição é o atual prefeito Junynho Martins, com 14,58%. Em seguida, aparece Delei, com 6,09%.

Ainda na questão rejeição, Washington Modesto Filho aparece com 2,77%; Dr. Getúlio, com 2,21%; Coronel Bianchini, com 2,03%; Prof. Carlos Eugênio, com 1,85%; Deborah Rubiana, com 1,66%; Robinho Neves, com 1,11%, e Joel Lucas, com 0,93%.

Avaliação da atual gestão é 'boa'

A gestão de Junynho Martins é tida como boa por 34,69% dos entrevistados, e 31,37% consideram regular. Por outro lado, 13,10% dizem que a administração é ruim, enquanto 12,92% classifica como péssima. Afirmaram que a gestão é ótima 5,35% dos entrevistados e 2,58% não souberam opinar.

Pesquisa

A pesquisa realizada pela F5 foi feita em 6 e 7 de novembro. Foram entrevistados 782 eleitores. A margem de erro máxima estimada é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra. O nível de confiabilidade é de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo MG-04918/2020.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz