Candidato à Prefeitura de BH coloca educação como prioridade e propõe aumentar salário de professores

Wendel Mesquita atuou como professor antes de iniciar carreira política (foto: Túllio Santos/EM/D. A. Press) Professor Wendel Mesquita (Solidariedade), candidato à Prefeitura de Belo Horizonte nas eleições municipais deste ano, faz jus ao nome da profissão que seguiu antes da carreira política e considera a educação como ponto principal para a cidade. Segundo o concorrente, que também é deputado estadual de Minas Gerais, um passo é a valorização do corpo docente. (Solidariedade), candidato ànasdeste ano, faz jus ao nome da profissão que seguiu antes da carreira política e considera a educação como ponto principal para a cidade. Segundo o concorrente, que também é deputado estadual de Minas Gerais, um passo é a valorização do corpo docente.





Estado de Minas. "Inicialmente, faremos uma reestruturação de valorização dos professores. Muitas vezes, fica só no discurso dos políticos, mas quando sentam na cadeira, não colocam em prática aquilo que está no discurso. Vamos fazer essa valorização, mudar essa estrutura dos salários dos professores, ampliar, e criar a Casa do Professor, espaço permanente de formação. Nosso professor tem a carência de auxílio para sua formação", afirmou, em entrevista ao





Wendel Mesquita também considera que o estudo municipal ficou prejudicado em 2020, por causa da pandemia do novo coronavírus. O candidato traçou um paralelo com a gestão do Governo de Minas sobre essa condução e afirmou que a ideia é fazer “dois anos em um” em 2021.





“Essas adaptações já estão acontecendo, mas precisamos ampliar. Ter também uma força tarefa, teve uma perda e infelizmente a Prefeitura de BH não estava preparada para aula virtual e não quis se preparar. O estado fez essa preparação, mesmo que de última hora, teve no período pandêmico, mas teve. Principalmente internet, foi levar esse material. BH ficou estagnada, minha proposta é que em 2021 a gente tenha o cenário de fazer dois anos em um. a cada seis meses, se conclui uma série, e vamos ter que ter aula sábado, feriado, mas acho que os alunos estão com saudades de escola, de aula. Acho que os alunos vão entender isso, que terão que fazer um esforço maior para 2021”, finalizou.