Prefeito eleito de Itapagipe anuncia eleição direta para secretário de Educação

Em Itapagipe, no Triângulo Mineiro, o prefeito eleito Ricardo Garcia (AVANTE) informou que vai inovar no processo de escolha do Secretário Municipal de Educação. Em vez de apenas indicar um nome, será realizada uma eleição direta para escolher o ocupante. Os interessados poderão se candidatar e os eleitores serão os servidores efetivos da área de educação.





“Em comum acordo e para facilitar o processo de escolha por parte dos colegas, vamos abrir prazo até as 17h da próxima sexta-feira (27) para o registro de candidatura das pessoas interessadas a disputarem o cargo", informa postagem em rede social.





O registro pode ser feito via ofício simples entregue pessoalmente ao coordenador do processo de escolha, Cassiano Ricardo, ou enviado por e-mail Ao fim do prazo, os nomes dos concorrentes e o local, data e hora da votação serão divulgados.

A eleição será realizada por votação com cédulas rubricadas, que atestem a veracidade. O mais votado será indicado como secretário de Educação e o segundo mais votado, como secretário adjunto.

Ricardo Garcia da Silva (Avante), 44, foi eleito como o novo prefeito de Itapagipe depois de receber 54,34% dos votos válidos. Como Itapagipe tem menos de 200 mil eleitores, a eleição municipal não tem segundo turno.

“Conforme compromisso assumido na campanha, a escolha da Secretária Municipal de Educação será feita de forma democrática e transparente, com a participação da comunidade escolar.

Irá funcionar da seguinte maneira: Somente funcionários efetivos municipais ligados à Educação terão direito a voto. Independente do cargo, desde que EFETIVO na Educação, todos podem votar. Pode concorrer somente ocupantes de cargo de professor com provimento efetivo.

Iremos elaborar uma cédula de votação com assinatura do prefeito eleito ou de alguém nomeado por ele para que seja realizada a votação. Nesta cédula não terá nome de ninguém, apenas uma linha para que o servidor efetivo indique o colega preferido para ser o (a) Secretário (a) de Educação.

Iremos definir o dia, local e um período de tempo (2h ou 3h) para que os interessados em participar do processo possam votar. A apuração será feita ali mesmo, na presença dos candidatos interessados.

Para votar, contaremos com a lista dos nomes dos servidores efetivos da Educação. Eles assinam a lista, pegam a cédula e efetivam seu voto secretamente depositando-o em uma urna lacrada.

O nome mais votado ao final da apuração, assim querendo, será nomeado Secretário (a) de Educação. O segundo nome mais votado terá direito ao cargo de Secretário (a) Adjunto de Educação.

O terceiro nome mais votado terá direito ao cargo de Subsecretário (a) de Educação. Em caso de empate, o (a) vencedor (a) será quem tiver mais tempo como servidor efetivo no município.

A votação não será obrigatória. Cabe aos interessados no cargo fazerem campanha para convencer o maior número de colegas a comparecer na votação.

Boa sorte a todos”.