Professor Wendel diz que, se eleito prefeito de BH, construirá nova UPA na Pampulha

Wendel Mesquita tenta ser prefeito de BH pela primeira vez (foto: Túlio Santos/EM/D. A. Press) Prefeitura de Belo Horizonte nas eleições municipais deste ano, Professor Wendel Mesquita (Solidariedade) coloca a saúde como um dos principais pontos para se aprimorar na cidade. Em entrevista para a TV Alterosa na noite desta sexta-feira, o também deputado estadual disse que irá construir uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na Região da Pampulha, segundo ele, um “sonho antigo”. Candidato ànasdeste ano,(Solidariedade) coloca a saúde como um dos principais pontos para se aprimorar na cidade. Em entrevista para ana noite desta sexta-feira, o também deputado estadual disse que irá construir uma nova) na, segundo ele, um “sonho antigo”.









O candidato também pensa em parceria com instituições privadas para melhorar o atendimento à população belo-horizontina. Wendel diz que vai se inspirar em um plano feito na cidade de São Paulo, chamado Corujão da Saúde.





“Vamos criar o projeto Hospital Para Todos, onde vamos fazer um conveniamento com a rede particular, como o Corujão que aconteceu em São Paulo, onde o cidadão pode ir no hospital particular durante a noite e de madrugada fazer sua consulta, cirurgia, isso também sem gastar recurso da prefeitura, porque os hospitais devem à prefeitura. Só um deve R$ 40 milhões, e vamos transformar essa dívida em serviços prestados”, completou.





Por fim, o candidato quer focar em um atendimento para os pacientes especiais. “É claro, uma atenção muito especial para as pessoas com deficiência. Vamos criar os centros de referência para atender as pessoas com deficiência, e principalmente os que têm doenças raras. Pois tivemos prefeitos que não focaram nesse tipo de atendimento”.





Wendel Mesquita foi o décimo concorrente a ser sabatinado pelos Diários Associados (Estado de Minas, Portal Uai e TV Alterosa). O sorteio que definiu a ordem de entrevistados ocorreu em 2 de outubro, na sede dos Diários Associados. Depois de Wendel, será a vez de Wanderson Rocha (PSTU), na segunda-feira.





Marília Domingues (PCO), Lafayette Andrada (Republicanos) e Luisa Barreto (PSDB), a última postulante a participar, na próxima quinta-feira, são os próximos a serem sabatinados.





Fabiano Cazeca (Pros), Rodrigo Paiva (Novo), Nilmário Miranda (PT), Bruno Engler (PRTB), Áurea Carolina (Psol), Cabo Xavier (PMB), Marcelo Souza e Silva (Patriota), Wadson Ribeiro (PCdoB) e João Vítor Xavier (Cidadania) já foram sabatinados pelos Diários Associados. Alexandre Kalil foi convidado, mas não compareceu.