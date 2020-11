Isenção de ICMS para energia renovável avança na Assembleia Legislativa de Minas Gerais

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou, nesta quinta-feira, parecer favorável ao projeto de lei que concede isenção de ICMS a usuários de “energia de cogeração qualificada ou de uso de fontes renováveis”.





De acordo com o texto do PL nº 4.054/17 , de autoria do deputado Gil Pereira (PSD), a redução para até 0% do ICMS é relativa à energia fornecida pela distribuidora à unidade consumidora do sistema de compensação de energia elétrica.Esse benefício terá que ocorrer em quantidade correspondente à energia proveniente de “cogeração qualificada” ou de uso de fontes renováveis, e injetada anteriormente na rede pela mesma unidade ou por unidade de mesma titularidade. Também ficam isentos equipamentos, peças, partes e componentes.