Bolsonaro elogia Collor: 'Luta pelo interesse do Brasil'

Bolsonaro ao lado de Collor (foto: Reprodução/TV Brasil) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) trocou elogios com o ex-presidente e senador Fernando Collor (PROS), durante um evento de inauguração de um Sistema de Abastecimento de Água, em Piranhas, no Alagoas nesta quinta-feira (5). Jair Bolsonaro (sem partido) trocoucom o ex-presidente e senador Fernando(PROS), durante um evento de inauguração de um Sistema de Abastecimento de Água, em Piranhas, no Alagoas nesta quinta-feira (5).





11:32 - 05/11/2020 Corregedor libera para julgamento ação que pede cassação de Bolsonaro e Mourão gritos de 'mito' enalteceu o senador que, segundo ele, era 'o mais importante dos presentes' e um 'homem que luta pelos interesses do Brasil e em especial pelo seu estado'. No palanque ao lado de Collor, Bolsonaro que foi recebido aosde 'mito' enalteceu o senador que, segundo ele, era 'o mais importante dos presentes' e um 'homem que luta pelos interesses do Brasil e em especial pelo seu estado'.





Também na ocasião, Collor agradeceu ao atual presidente e seu governo que, segundo ele, 'tem se pautado por essa consciência de diminuir as desigualdades regionais entre o nordeste e norte e sul e o sudeste do país'.





Bolsonaro também assinou a liberação de quase R$ 15 milhões para sequência das obras do trecho IV do Canal do Sertão e, ao lado de uma criança que vestia a camisa do Brasil, defendeu a expansão das escolas cívico-militares. Ao final da fala ele abraçou o garoto.



Nenhum dos presentes no palanque usavam máscara ou respeitavam o distanciamento social.