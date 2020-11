Bolsonaro pede que brasileiros se preocupem com eleições municipais

“Vamos nos preocupar com política, vamos cada um defender aquilo que é melhor para o seu país: um vereador importa sim, um vereador é muito importante. Trabalhem por aqueles que pensam com vocês. Eu comecei como vereador”, afirmou durante discurso.

Avião com Bolsonaro passa dificuldade para aterrissar no Nordeste

No início da tarde, o presidente chamou atenção ao enaltecer o ex-presidente e senador Fernando Collor (PROS). Ao lado do parlamentar, Bolsonaro afirmou que Collor é um 'homem que luta pelos interesses do Brasil e em especial pelo seu estado'.

Quando ainda era deputado federal, Bolsonaro votou pela admissibilidade do pedido de impeachment do ex-presidente Collor, em 1992. Na ocasião, o atual presidente ainda chegou a chamar Collor de mentiroso.

Mais cedo, o presidente enfrentou problemas com o avião que o levava para Paulo Afonso, Bahia . Por isso teve que aterrissar no aeroporto de Aracaju, Sergipe.Em Sergipe, o presidente causou diversas aglomerações e conversou sem máscara com apoiadores em frente a uma lanchonete. O equipamento é de uso obrigatório no estado.