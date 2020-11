Eduardo Bolsonaro questiona apuração das eleições nos EUA

Donald Trump e Eduardo Bolsonaro (foto: Joyce N. Boghosian/White House) deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) questionou a contagem de votos nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, nesta quarta-feira (4). O filho 03 do presidente citou os estados de Wisconsin e Michigan como exemplo de uma suposta “manipulação”. questionou anasnesta quarta-feira (4). Odocitou os estados de Wisconsin e Michigan como exemplo de uma suposta “”.





Vale relembrar que Eduardo é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara.





Entenda





A campanha do atual do presidente, Donald Trump, anunciou que vai entrar com um pedido de recontagem dos votos nos estados citados por Eduardo.





"Há relatos de irregularidades em vários locais do Wisconsin, que alimentam dúvidas sobre a veracidade dos resultados. O presidente está dentro do limite para solicitar uma recontagem, e assim o fará imediatamente”, afirmou o chefe da campanha.





Bolsonaro





Mais cedo, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou estar torcendo para vitória de Donald Trump. Bolsonaro é grande apoiador do americano. A declaração foi dada para apoiadores em frente ao Palácio do Alvorada.





“Preferência, acho que todo mundo tem, e não vou discutir com ninguém. Quem é democrata, quem por ventura torce por republicanos. Vocês sabem a minha posição, (é) clara, e isso não é interferência. Tenho uma boa política com o Trump, espero que ele seja reeleito. Espero, né”, disse.

* Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa.