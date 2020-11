Eleições nos EUA: Biden bate recorde ao atingir marca de 70 milhões de votos

Definição para Biden vai depender dos resultados nos estados de Michigan, Wisconsin e Nevada (foto: ANGELA WEISS / AFP) Joe Biden, bateu recorde e se tornou o primeiro presidenciável da história americana a alcançar a marca de 70 milhões de votos. Ele disputa o cargo com o atual presidente dos EUA, o republicano Donald Trump. O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos,, bateu recorde e se tornou o primeiro presidenciável da história americana a alcançar a marca de. Ele disputa o cargo com o atual presidente dos EUA, o republicano





A participação popular, que não é obrigatória no país, nestas eleições já é considerada a maior em 112 anos. Estima-se que 157 milhões de norte-americanos votaram para eleger o novo presidente, o equivalente a 65,7% das pessoas com direito a voto no país.









O democrata e ex-vice-presidente dos Estados Unidos, até o momento, está à frente do atual presidente na corrida à Casa Branca: Biden conta com 238 delegados contra 213 de Trump. Para vencer a eleição, é presico conquistar, no mínimo, 270 delegados.