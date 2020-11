'Soap opera': com Biden na frente, Trump pede interrupção de apuração e recontagem na Justiça

População norte-americana aguarda resultado das eleições entre Joe Biden e Donald Trump (foto: Olivier Douliery / AFP) Estados Unidos durante os próximos quatro anos. Se o democrata Joe Biden ou o republicano Donald Trump, atual presidente e candidato à reeleição. Um dia após a eleição presidencial no país, ainda faltam cinco dos 50 estados para concluir a apuração de votos – Alasca, Carolina do Norte, Geórgia, Nevada e Pensilvânia – e sentenciar quem será o futuro comandante dos EUA.



As agências AFP, AP e o canal de TV Fox News já dão vitória para Biden no estado do Arizona. Segundo a contagem da AFP, Biden já contabilizaria 264 votos do Colégio Eleitoral, contra 214 de Trump.





Após a confirmação da vitória de Joe Biden em Wisconsin e Michigan, as projeções indicam que Trump lidera na Pensilvânia e na Geórgia. O atual presidente venceu em estados importantes, como Flórida, no Texas e em Ohio. Já o ‘desafiante’ Biden levou no Arizona, Maine e Nebraska.

A Pensilvânia, por exemplo, aceitará votos que chegarem pelo correio até esta sexta-feira (6). Eles têm até 23 de novembro para realizar a contagem dos votos.



A Carolina do Norte aguardará votos recebidos pelo correio até 12 de novembro. Em Nevada, serão considerados os votos recebidos pela via postal até o dia 10. A novela da contagem de votos para a eleição presidencial nos Estados Unidos ainda pode render por vários dias.A Pensilvânia, por exemplo, aceitará votos que chegarem pelo correio até esta sexta-feira (6). Eles têm até 23 de novembro para realizar a contagem dos votos.

Trump questiona resultados



A justificativa seria que autoridades eleitorais proibiram fiscais do partido de se aproximarem de quem fazia a contagem das arcaicas cédulas de papel.



O atual presidente pediu, ainda, a interrupção da apuração de votos na Geórgia, estado onde possivelmente perderá para Joe Biden. Na Carolina do Sul, estado 'vizinho' à Geórgia, Trump venceu e não questionou a contagem de votos.



No início da noite, apoiadores de Trump tentaram invadir um local de contagem de votos na cidade de Detroit, no Michigan.