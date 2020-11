'Primeiro, têm que resolver os problemas deles', diz Mourão sobre críticas de americanos ao desmatamento da Amazônia

vice-presidente da República e presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, Hamilton Mourão (foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)



Hamilton Mourão, rebateu as críticas feitas por americanos à política ambiental brasileira. Nesta terça-feira, Mourão afirmou que a política ambiental brasileira não vai mudar, independentemente do resultado da Joe Biden e o republicano Donald Trump, atual presidente. O vice-presidente da República,, rebateu as críticas feitas por americanos à política ambiental brasileira. Nesta terça-feira, Mourão afirmou que a política ambiental brasileira não vai mudar, independentemente do resultado da eleição para presidente dos Estados Unidos , disputada entre o democratae o republicano, atual presidente.









Ele completou, descartando eventuais reflexos do resultado da política americana nas ações do governo brasileiro.





“Em relação a se é Biden ou Trump, nós temos que fazer o certo, porque esse é o nosso dever como governo do Brasil. Fazer com que a lei seja obedecida, senão vira uma bagunça. Não muda. Independente. Segue o baile”, arifmou.





Durante um debate, no fim de setembro, Joe Biden criticou a política ambiental brasileira, sobretudo em relação à preservação da Amazônia. Afirmou que a Floresta Amazônica no Brasil estava sendo “destruída” e que “mais gás carbônico é absorvido ali do que todo carbono emitido pelos Estados Unidos” Disse, ainda, que tentará levantar 20 bilhões de dólares em recursos e entregar ao Brasil, para que o país “pare de devastar a floresta”, sob pena de sanções econômicas.





Ainda nesta terça, Mourão admitiu que o governo brasileiro poderia ter tido um resultado melhor na contenção dos incêndios e desmatamento na Amazônia.





“Eu deixo muito claro que gostaria de dar um resultado melhor. Não logramos (êxito) até o presente momento, mas vamos persistir”, afirmou Mourão.





Ao contrário da isenção declarada pelo vice-presidente Mourão, o presidente Jair Bolsonaro vem se manifestando favoravelmente à reeleição de Trump, apesar de Joe Biden liderar as pesquisas de nos EUA.