Líder de observadores eleitorais de Trump é veterano em acusações de fraude

Um operador veterano do Partido Republicano, que começou na política ajudando a persuadir um juiz a retirar centenas de cédulas eleitorais de circulação, está organizando um "exército" de voluntários para a campanha do presidente Donald Trump para monitorar o voto de tendência democrata em vários lugares nesta terça-feira, 3, dia da eleição.



Mike Roman, diretor de Operações do Dia da Eleição de Trump, é um ex-assessor da Casa Branca, que vive na Pensilvânia. Em 1993, ele reuniu denúncias de fraude eleitoral que resultaram em uma decisão do tribunal local que anulou os resultados eleitorais e fez seu candidato ocupar o Senado do Estado da Pensilvânia.



É uma estratégia que Trump tem defendido no Twitter e em discursos. Durante meses, o presidente tentou minar a validade das cédulas pelo correio, um método de votação muito usado que aumentou este ano por causa da pandemia da covid-19.



Na semana passada, Trump também sugeriu que quaisquer votos tabulados após o dia da eleição são suspeitos, mesmo que sua campanha se oponha aos planos dos oficiais eleitorais de começar a contar os votos pelo correio mais cedo.



Roman, que anteriormente dirigia a secreta unidade de inteligência interna da rede política liderada pelos megadoadores republicanos Charles e David Koch, organizou o que a campanha afirma ser 50.000 observadores eleitorais.



Muitos deles se cadastraram por meio de um site Army For Trump, que pede a seus apoiadores que se "alistem" em sua luta pela reeleição. A campanha também contratou funcionários em tempo integral em pelo menos 11 Estados-chave para organizar o esforço, vários deles jovens advogados.



"Nossas operações para o dia das eleições são projetadas para garantir que todos os que têm o direito legal de votar tenham a oportunidade de votar, uma vez", disse Erin Perrine, diretora de comunicações de imprensa da campanha Trump 2020, em um vídeo destinado a recrutar voluntários.



"Todos nós sabemos que os democratas usarão seus velhos truques sujos no dia da eleição para garantir que o presidente Trump não ganhe. Não podemos deixar isso acontecer."



A campanha de Trump retrata seu esforço de operações no dia da eleição como uma observação de pesquisas tradicional, realizada por ambos os partidos. Mas os democratas e alguns republicanos que seguiram a carreira política de Roman estão preocupados que a equipe de Trump esteja mais interessada em semear dúvidas sobre o voto do que em salvaguardá-lo.



"Mike Roman fez muitas alegações infundadas de fraude e manipulação, ele tem uma história e reputação geral como alguém que agita as coisas, então sua presença em qualquer assunto do dia da eleição me faz parar para pensar", disse Rick Hasen, professor de direito na Universidade da Califórnia, Irvine, que estuda direito eleitoral.



A porta-voz da campanha Trump 2020, Thea McDonald, chamou essas afirmações de "risíveis". Ela disse que os "observadores das pesquisas que cumprem as regras" da campanha estão simplesmente tentando "garantir uma eleição justa".



Ambas as campanhas se concentraram na Pensilvânia como o Estado que pode decidir a eleição. Falando sobre o Estado-chave no domingo, Trump disse que quando a noite da eleição acabar, "Vamos entrar com nossos advogados."



"Não acho justo termos que esperar muito tempo", disse Trump. "Eles deveriam ter colocado suas cédulas." Roman, que se recusou a comentar para esta reportagem, tem experiência em fazer o que Trump descreve.



Ele começou sua carreira política dirigindo operações de segurança eleitoral na Filadélfia para o republicano Bruce Marks, que fez campanha para o Senado Estadual da Pensilvânia em 1993 e perdeu por pouco para seu oponente democrata.



Como Roman e Marks contam em uma postagem de junho no site de Marks, o controle do Senado Estadual da Pensilvânia mudou a disputa e "os agentes da máquina democrata desceram ao Distrito para roubar a eleição".



Sua equipe jurídica mais tarde convenceu um juiz federal de que havia tantas cédulas em bairros latinos com irregularidades que ele jogou fora centenas de cédulas, anulando o resultado e enviando Marcos para uma cadeira no Senado estadual.



Marks, que fez sua carreira jurídica representando ricos clientes ucranianos e russos e defendeu brevemente a campanha de Trump em 2016, disse que o passado de classe trabalhadora de Roman lhe deu uma compreensão inata da política das urnas.



"Ele não é alguém de uma grande Universidade com uma gravata borboleta. Ele aprendeu o que é ser exposto a eleições e enfrentar a fraude eleitoral na rua", disse Marks, acrescentando que Roman cresceu em uma casa geminada. "Se houver problemas no dia da eleição e depois, estou pronto e disposto a ajudar. Mike é um cara ótimo. "



Na eleição presidencial de 2008, Roman fez sucesso ao promover um vídeo de dois membros do Partido dos Panteras Negras do lado de fora de um local de votação na Filadélfia, um deles segurando uma tonfa.



Embora não tenha ocorrido violência, o vídeo foi divulgado nacionalmente por pessoas de direita como prova da intimidação do eleitor democrata, enquanto os da esquerda o criticaram como uma tentativa de alimentar divisões raciais durante a eleição do primeiro presidente negro do país, Barack Obama.



O vídeo dos Panteras Negras aumentou o perfil de Roman dentro do Partido Republicano, e ele logo conseguiu um emprego na rede Koch investigando democratas, ativistas ambientais e outros da esquerda.



Uma declaração de impostos de 2014 para a Freedom Partners Chamber of Commerce Inc., apoiada pela Koch, lista o título de Roman como vice-presidente de pesquisa e diz que ele recebeu mais de US$ 285.000 em salário anual e benefícios.



Em 2016, os Kochs dispersaram a unidade de inteligência e Roman foi trabalhar para a campanha de Trump organizando operações de observação eleitoral. Após a vitória de Trump, Roman conseguiu um emprego no escritório do então advogado da Casa Branca, Don McGahn, como diretor de projetos especiais e pesquisas, embora não esteja imediatamente claro quais são suas obrigações.



Roman deixou a Casa Branca em 2018 e logo mudou de volta para a campanha de Trump. Lá, ele liderou um esforço agressivo que não esperou pelo dia da eleição para começar a contestar o processo de votação.



Na Pensilvânia no mês passado, um advogado de campanha de Trump apresentou fotos de vigilância de três eleitores que pareciam estar depositando mais de uma cédula em uma caixa eleitoral.



Segundo a lei estadual, os eleitores devem devolver suas próprias cédulas, a menos que sejam deficientes ou incapazes de fazê-lo por conta própria. No entanto, as autoridades eleitorais disseram que a campanha de Trump não produziu evidências suficientes para provar que os eleitores nas fotos estavam violando a lei.



A reclamação da Pensilvânia parece ser parte de uma estratégia nacional mais ampla de Trump e seus aliados para levantar acusações de fraude eleitoral e contestar cédulas em áreas com altos índices de democratas registrados.



No Texas, os republicanos tentaram retirar quase 127.000 votos das pistas de drive-thru no reduto democrata do condado de Harris, que inclui Houston.



Tanto a Suprema Corte do Texas, dominada pelo Partido Republicano, quanto um juiz federal nomeado pelo presidente George W. Bush rejeitaram as alegações de que a votação drive-thru é ilegal.



E alguns democratas e observadores eleitorais também temem que os aliados de Trump possam tentar intimidar os eleitores que vão às urnas.



Em Minnesota, na semana passada, o chefe do sindicato da polícia de Minneapolis encaminhou um e-mail aos membros que buscavam de 20 a 30 policiais aposentados para ajudar a servir como "contestadores eleitorais" em distritos em áreas "problemáticas" da cidade. A mensagem foi assinada por William Willingham, cuja assinatura de e-mail o identificou como um consultor jurídico sênior e diretor estadual de operações no dia da eleição para a campanha de Trump.



"Contestadores eleitorais não 'param' as pessoas, por si só, mas agem como nossos olhos e ouvidos em campo e ligam para nossa linha direta para documentar fraudes", disse o e-mail, uma cópia do qual foi obtida pelo Minneapolis Star Tribune. "Não queremos necessariamente que nossos contestadores eleitorais pareçam intimidantes, eles não podem portar uma arma nas urnas devido à lei estadual. Queremos apenas pessoas que não tenham medo em bairros violentos ou situações intimidadoras."



A campanha de Trump mais tarde tentou se distanciar do pedido de policiais aposentados, mas o e-mail reforçou temores entre os defensores do direito de voto de que a campanha de Trump pudesse reviver velhas táticas de supressão de eleitores.



Em 1981, o Partido Democrata processou o Partido Republicano depois de uma disputada eleição estadual em Nova Jersey, onde funcionários do Partido Republicano contrataram policiais fora de serviço para patrulhar bairros negros e latinos usando braçadeiras que diziam "Força-Tarefa de Segurança do Cédula Nacional." Sem admitir qualquer delito, o Partido Republicano concordou com um decreto de consentimento nacional no ano seguinte para renunciar a tais táticas. No entanto, a pedido do Partido Republicano, um juiz federal permitiu que esse acordo expirasse em 2017.



Em agosto, o próprio Trump sugeriu que sua campanha poderia enviar policiais a sites de votação.



"Teremos xerifes, aplicação da lei, teremos, com sorte, procuradores dos Estados Unidos e todos teremos procuradores-gerais", disse Trump durante uma entrevista com Sean Hannity na Fox News.



A lei federal proíbe a intimidação nas urnas e torna ilegal para qualquer oficial federal ordenar "tropas ou homens armados" aos locais de votação, a menos que seja necessário para "repelir inimigos armados dos Estados Unidos". Mas tais declarações do presidente alimentaram preocupações entre os defensores dos direitos de voto de que alguns partidários de Trump possam assumir a responsabilidade de aparecer do lado de fora dos locais de votação com roupas de estilo militar, brandindo armas semiautomáticas.



Reed Galen, um consultor político veterano que trabalhou para a candidatura presidencial de John McCain antes de deixar o Partido Republicano após a nomeação de Trump, disse estar preocupado com o envolvimento de Roman nas Operações do Dia das Eleições de Trump depois de ouvir sobre sua reputação como um agente local na Filadélfia.



"Aqui você tem o Exército de Trump que pode ser oficial, inscrevendo pessoas por meio do mecanismo de mensagens de texto, mas pode haver dezenas de milhares de outras pessoas tomando suas próprias iniciativas" e podem se tornar violentas, disse Galen.



"Isso é o que esse cara faz e isso é uma má notícia", disse ele.