Presidente Bolsonaro passeia de moto e cumprimenta apoiadores em Guarujá (SP)

Apesar do mau tempo em, no litoral de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro fez o seu já tradicional passeio de moto pelas praias da cidade e, mesmo sem usar máscara, cumprimentou alguns admiradores na entrada do Forte dos Andradas, onde está hospedado.Após receber o candidato a prefeito de Santos, Ivan Sartori, PSD, dentro do Forte dos Andradas para gravar um vídeo de apoio,saiu em uma moto com sua comitiva e foi até uma residência na praia da Enseada, onde ficou por alguns minutos. Na volta, parou em uma padaria para tomar café, entrou em um ônibus de transporte coletivo e tirou foto com algumas pessoas.Ao chegar na entrada do Forte dos Andradas, Bolsonaro desceu dae cumprimentou os admiradores que o aguardavam, gerando. Além disso, passou um longo período conversando com alguns policiais militares e abraçou crianças, também sem respeitar protocolos de combate à covid-19.Jair Bolsonaro deve ficar em Guarujá até a próxima segunda-feira, 2,de Finados e não há compromisso na agenda do presidente.