Marcelo Souza e Silva nega candidatura destinada apenas a patrões: 'Não é para defender empresas, mas a riqueza de BH'

Marcelo Souza e Silva representa o Patriota na disputa eleitoral em BH. (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

Articulações frustradas fizeram nascer chapa ‘pura’

Saída do Novo ainda neste ano

Protagonista de ferrenhos embates com o prefeito Alexandre(PSD) acerca da flexibilização do comércio em Belo Horizonte,se licenciou da presidência da Câmara dos Dirigentes Lojistas na cidade (CDL-BH) para tentar concorrer ao Executivo municipal. Ao, o postulante do Patriota admitiu receio em ser visto como um candidato que representa apenas os interesses do setor empresarial, mas deposita fichas em propostas de outras áreas para desfazer a impressão.“Há pouco tempo de televisão para explicar isso e, no corpo a corpo, é muito difícil de abordar o tema. Comerciantes e funcionários de muitas empresas estão entendendo a proposta. Não é para defender empresas, mas a riqueza de Belo Horizonte, feita por todos nós, empresários, trabalhadores e servidores públicos. Quem me conhece sabe que não defendo somente o empresariado. Tenho excelente relacionamento com sindicatos de trabalhadores”, afirmou.Segundo a mais recente pesquisa do Ibope , as intenções de voto para Marcelo Souza e Silva estão abaixo de 1%. Durante a sabatina, ele foi questionado sobre a baixa pontuação, mas não crê que a chapa tenha “naufragado” junto a comerciantes e empreendedores.“A candidatura é uma coragem. Muitas pessoas estão falando “nosso voto é seu”, mas, hoje, providencialmente, comerciantes e prestadores de serviço estão preocupados em salvar suas empresas e manter empregos, o que também é muito importante. Nas duas últimas semanas, teremos surpresas. Os comerciantes vão entender a proposta da candidatura”, garantiu.Embora o Patriota tenha sido o primeiro partido a promover convenção para oficializar o nome de Marcelo, o empresário do ramo de saboaria diz que pouco tempo se passou entre a decisão de concorrer e a publicização da candidatura.Segundo ele, a legenda tentou viabilizar acordos com outros partidos. Sem avanço nas tratativas, a opção foi por uma chapa “puro-sangue”. O vice, Leandro Moreira, também é filiado ao Patriota.“Minha proposta não é se tornar conhecido ou fazer carreira política. Minha proposta é buscar o melhor termo para Belo Horizonte. O belo-horizontino está com a autoestima baixa. Precisamos levantar a autoestima do belo-horizontino, gerar emprego e movimentar as riquezas da cidade “.



Marcelo Souza e Silva contou ter ingressado no Partido Novo antes mesmo do governador Romeu Zema. Neste ano, contudo, decidiu deixar a legenda. Acabou rumando ao Patriota, onde tenta, pela primeira vez, chegar a um cargo Executivo.



A outra experiência eleitoral dele ocorreu em 2006, quando se candidatou à Assembleia Legislativa pelo PFL — que, atualmente, é o Democratas.

As entrevistas

De quinta (22) até o próximo dia 12, o Jornal da Alterosa promove, em dias úteis, entrevistas de cinco minutos com os candidatos a prefeito de Belo Horizonte. O noticiário vai ao ar às 19h15. Antes de participar do programa televisivo, Marcelo foi sabatinado por jornalistas do Estado de Minas.





As matérias sobre a entrevista ao EM estão sendo publicados ao longo deste sábado, na internet. No domingo, a edição impressa trará um resumo dos principais pontos abordados durante a conversa.





Fabiano Cazeca (Pros), Rodrigo Paiva (Novo), Nilmário Miranda (PT), Bruno Engler (PRTB), Áurea Carolina (Psol) e Cabo Washington Xavier (PMB) também já foram sabatinados.





Primeiro turno de votação nas eleições 2020 será em 15 novembro. Confira nosso guia

Eleições 2020: como votar, datas e horários

15 de novembro e, caso seja necessário no seu município, o segundo turno será realizado em 29 de novembro de 2020. Nestas eleições, o horário de votação é das 7h às 17h. O horário entre 7h e 10h é preferencial para maiores de 60 anos. O primeiro turno das eleições 2020 será eme, caso seja necessário no seu município, o segundo turno será realizado emde 2020. Nestas eleições, o horário de votação é das 7h às 17h. O horário entre 7h e 10h é preferencial para maiores de 60 anos.







O que muda nas eleições 2020?

Muitas mudanças foram feitas pela Justiça Eleitoral para os candidatos a prefeito e vereador durante o período eleitoral de 2020. Além disso, os eleitores também terão de se adaptar às novas normas para os dias de votação, como a abertura antecipada das seções eleitorais e as regras de higiene que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).









Como justificar o voto nas eleições 2020?

Os eleitores poderão optar por justificar o voto de três formas:

No dia das eleições: o eleitor que estiver fora de sua cidade pode justificar a ausência em qualquer local de votação, das 7h às 17h. O eleitor deverá ter o número do título, um documento oficial de identificação e o formulário de justificativa preenchido.





Depois das eleições: preenchendo o formulário de justificativa em qualquer cartório eleitoral ou posto de atendimento ao eleitor em até 60 dias após a votação.





A justificativa também poderá ser feita no aplicativo e-Título.





Eleições 2020 em Belo Horizonte









Para acompanhar a cobertura completa das eleições em BH, acesse nosso especial