Kalil amplia vantagem na corrida pela PBH, diz nova pesquisa do Ibope

O prefeito Alexandre Kalil (PSD), candidato à reeleição, segue líder isolado na disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte. De acordo com a segunda pesquisa Ibope, divulgada na noite de ontem, Kalil cresceu quatro pontos percentuais em relação ao primeiro levantamento e, agora, tem 63% das intenções de voto e seria reeleito no primeiro turno. São 55 pontos percentuais de vantagem sobre o segundo colocado, o deputado estadual João Vitor Xavier (Cidadania), lembrado por 8% dos entrevistados.





A disputa segue acirrada pelo segundo lugar. Como a pesquisa tem margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos, Áurea Carolina (Psol) aparece tecnicamente empatada com João Vitor Xavier. Com relação à última pesquisa, Áurea passou de 2% para 5%. O terceiro colocado é Bruno Engler (PRTB), que passou de 2% para 3%. Nilmário Miranda (PT) tem 2% das intenções de voto. Rodrigo Paiva (Novo), Cabo Xavier (PMB) e Luisa Barreto (PSDB) têm 1% cada. Ainda na segunda pesquisa Ibope, Lafayette Andrada (Republicanos), Marília Domingues (PCO), Professor Wendel Mesquita (Solidariedade), Fabiano Cazeca (PROS), Wanderson Rocha (PSTU), Marcelo Souza e Silva (Patriota) e Wadson Ribeiro (PCdoB) tiveram menos de 1% cada. Brancos e nulos chegam a 9%. Não sabem ou não responderam, 6%.





O Ibope também perguntou em quem os eleitores não votariam de jeito nenhum. O mais rejeitado em Belo Horizonte é Nilmário Miranda (PT), com 25%. João Vitor Xavier é o segundo na lista com 17%. Em seguida aparecem Cavo Xavier (PMB), 16%. Alexandre Kalil (PSD), 15%. Lafayette Andrada (Republicanos), 11%. Rodrigo Paiva (Novo), 10%. Áurea Carolina (Psol), Bruno Engler (PRTB), e Luisa Barreto (PSDB) com 9%. A pesquisa ouviu 1.001 eleitores de Belo Horizonte entre os dias 26 e 29 de outubro. O nível de confiança da pesquisa Ibope é de 95%, registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais sob o protocolo MG-08893/2020





PESQUISA

Alexandre Kalil (PSD)................63%

João Vítor Xavier (Cidadania).....8%

Áurea Carolina (Psol)................5%

Bruno Engler (PRTB).................3%

Nilmário Miranda (PT)...............2%

Cabo Xavier (PMB)...................1%

Luisa Barreto (PSDB)...............1%

Rodrigo Paiva (Novo)...............1%

Brancos e nulos.......................9%

Não sabem/não responderam....6%

* Fabiano Cazeca (Pros), Lafayette Andrada (Republicanos), Marília Domingues (PCO), Professor Wendel Mesquita (Solidariedade), Marcelo Souza e Silva (Patriota), Wadson Ribeiro (PCdoB) e Wanderson Rocha (PSTU) têm menos de 1% cada.

“O ATUAL GOVERNO É TIRANO”

Edmar Washington Xavier, o Cabo Xavier, candidato à Prefeitura de Belo Horizonte pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB), foi sabatinado ontem por jornalistas dos Diários Associados (Estado de Minas, TV Alterosa e Portal Uai). Perguntado sobre a incoerência de um homem ser o candidato da legenda que tem ‘mulher’ no nome, o militar disse que a plataforma do partido é “homenagear a mulher e incentivar sua inserção na política, que é pequena não por falta de espaço, mas por falta de interesse”. Cabo Xavier criticou o prefeito Alexandre Kalil (PSD) e revelou suas prioridades para Belo Horizonte, caso seja eleito: “Restabelecer o diálogo, que não existe na gestão atual. O atual governo é tirano, arbitrário e se fechou no mundo dele e fechou as portas ao diálogo com segmentos da sociedade”. Hoje, o candidato entrevistado será Marcelo Souza e Silva, do Patriota.





AGENDA DOS CANDIDATOS

Compromissos de campanha na corrida pela Prefeitura de Belo Horizonte

Alexandre Kalil (PSD)

À tarde, evento com jornaleiros no comitê de campanha, no Centro.





Áurea Carolina (Psol)

Encontro com empreendedores no Mercado Novo à tarde.

No início da noite, evento virtual.





Bruno Engler (PRTB)

Pela manhã, caminhada pela Avenida Abílio Machado. Em seguida, ato no Bairro Padre Eustáquio.

À noite, encontro com apoiadores.





Cabo Washington Xavier (PMB)

Não divulgou compromissos de campanha.





Fabiano Cazeca (Pros)

Pela manhã, visita ao comércio popular no Centro. Caminhada no Bairro Betânia à tarde.





João Vitor Xavier (Cidadania)

Pela manhã, encontro com mulheres no Bairro Santa Tereza.

À tarde, reunião no Crefito.

À noite, evento no bairro Concórdia.





Lafayette Andrada (Republicanos)

Pela manhã, reunião com a coordenação de campanha.

À tarde, compromissos com a imprensa.





Luisa Barreto (PSDB)

Encontro com moradores em situação de rua no início da manhã.

Logo depois, ato na Praça Sete e na Galeria do Ouvidor.

À tarde, ato na Avenida Bernardo Vasconcelos e na Savassi.





Marcelo Souza e Silva (Patriota)

Pela manhã, visita à superintendência da CBTU.

À tarde, encontro com comerciantes do Barreiro e entrevista aos Diários Associados.

À noite, evento no Bairro Concórdia.





Marília Domingues (PCO)

Atividade virtual com juventude pela manhã.

À tarde, agenda interna.





Nilmário Miranda (PT)

Gravação de programa eleitoral no decorrer do dia.





Rodrigo Paiva (Novo)

Caminhada pelo Bairro Jaraguá pela manhã.

Almoço com empresários. À tarde, ato no bairro São Luís.

Evento no Concórdia à noite.





Wadson Ribeiro (PCdoB)

Pela manhã, panfletagem na Estação Vilarinho, ato com população em situação de rua no Centro, caminhada pelos bairros Céu Azul e Copacabana.

À tarde, ato no Bairro Nova Cachoeirinha.

À noite, evento virtual e caminhada pelo Centro.





Wanderson Rocha (PSTU)

Encontro com moradores em situação de rua e ato no Céu Azul pela manhã.

À tarde, reunião com trabalhadores da saúde privada.





Wendel Mesquita (Solidariedade)