Bolsonaro pede desculpas por fala homofóbica após beber guaraná no Maranhão

Depois da repercussão negativa, Bolsonaro pede desculpas por declaração homofóbica (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Após repercussão negativa, o presidente(sem partido) pediu desculpas pela declaração preconceituosa que proferiu nesta quinta-feira, 29, após tomar um guaraná em visita ao Maranhão."Agora virei boiola igual maranhense, é isso?", disse Bolsonaro, após beber o refrigerante, de cor rosa. "Quem toma esse guaraná vira maranhense, hein", completou, gerando fortes críticas do governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB).Em transmissão ao vivo nasna noite de quinta-feira, o presidente tentou amenizar a fala de cunho homofóbico."Fui tratado de forma muito carinhosa no. Foi uma brincadeira, mas a maldade está aí. Quem se ofendeu, eu peço desculpas", declarou.Ao seu lado na transmissão, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, tentou ajudar o mandatário: "a cor é bonita, presidente", disse.