Bolsonaro volta a dizer que 'não existe uma só notícia de corrupção' em seu governo

Jair Bolsonaro (sem partido) (foto: Alan Santos/PR) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a dizer que não "existe uma só notícia de corrupção" em seu governo. Durante visita às obras do trecho da BR-135, em São Luís, no Maranhão, ovoltou a dizer que não "existe uma só notícia de corrupção" em seu governo.

Em tentativa de se se aproximar dos partidos do Centrão, Bolsonaro citou a bancada do Maranhão como bom exemplo. "A bancada do Maranhão é a que proporcionalmente mais tem direcionado recursos para o bem do seu estado", disse o presidente.





Vale relembrar que há cerca de duas semanas, o senador Chico Rodrigues (DEM-RR) , vice-líder do governo no Senado, foi flagrado com R$ 33 mil escondidos na cueca.

Maranhão

O presidente chegou ao estado nesta quinta-feira (29) para visitar obras na capital São Luís e em Imperatriz, segunda maior cidade do estado.