Bolsonaro aceitaria R$ 100 milhões por selfie misteriosa? Presidente publica resposta

Presidente tem o hábito de cumprimentar apoiadores na frente do Palácio da Alvorada (foto: Evaristo Sá/AFP) Bolsonaro (sem partido) postou um vídeo (veja ao final da matéria) que tem causado curiosidade entre seus apoiadores nas redes sociais. As imagens mostram o encontro, ocorrido na manhã da última quarta-feira (28/11), com um apoiador na frente do Palácio da Alvorada. O presidente Jair(sem partido) postou um) que tem causadoentre seusnas redes sociais. As imagens mostram o encontro, ocorrido na manhã da última quarta-feira (28/11), com um apoiador na frente doda





O homem, que não é mostrado no registro, questiona se pode fazer uma pergunta ao presidente e logo sonda: “Se um brasileiro honrado, que tem muito apreço pelo senhor, pudesse fazer um testamento para lhe dar R$ 100 milhões e a única condição é que o senhor tirasse uma selfie com essa pessoa”.









“Eu vou lhe explicar por que eu estou fazendo essa consulta, que dependeria do senhor aceitar ou não essa condição. Obviamente que eu tive que encaminhar isso pelos meios oficiais. Eu protocolei isso lá no seu gabinete, protocolei no Ministério da Economia. E, para garantir que isso chegasse às suas mãos porque depende do senhor dizer se aceita ou não, eu também entreguei a uma senadora...”, argumentou.





Nesse ponto, Bolsonaro interrompeu o apoiador dizendo que tira selfie com todo mundo: “Não pergunto o que o cara vai me dar, nada”. O homem terminou sem conseguir explicar exatamente o que queria do presidente, enquanto Bolsonaro atendia outras pessoas. No fim do vídeo, uma mulher aborda o político pedindo um cargo para um terceiro homem, ao que Bolsonaro recusa. Por fim, ao posar para uma foto com a seguidora, o presidente brinca: “Vale uma vaga na Sesai”.





O vídeo foi postado em todos os perfis do presidente nesta quinta-feira (29/10). Antes disso, a gravação tinha ido ao ar brevemente na conta oficial de Bolsonaro no Twitter na noite de quarta, mas foi retirada e repostada nessa manhã. Por lá, um seguidor identificado como “Bolsonéas” comentou: “Assisti ontem e não entendi nada”.





Aparentemente, o presidente não entrará em mais detalhes sobre o assunto. A postagem anterior é sobre um tema completamente diferente — a revogação do decreto sobre a entrega da gestão das Unidades Básicas de Saúde para a iniciativa privada —, enquanto a publicação imediatamente posterior já trata de uma visita ao Maranhão.





Confira a publicação do presidente: