Zema divulga escala de pagamento dos servidores em novembro

Romeu Zema (Novo) (foto: Marcelo Ferreira/CB/D. A. Press) governador de Minas Gerais (Novo) anunciou, nesta quarta-feira (28), via redes sociais, a escala de pagamento dos servidores para o mês de novembro.



Segundo ele, a primeira parcela, no valor de R$ 2 mil, será depositada no dia 11/11. Romeu Zema (Novo) anunciou, nesta quarta-feira (28), via redes sociais, a escala dedospara o mês de novembro.Segundo ele, a primeira parcela, no valor de R$ 2 mil, será depositada no dia 11/11.









Ainda de acordo com o governador, a segunda parcela, com o restante do sala%u0301rio, sera%u0301 quitada dia 23/11.





Servidores da Saúde e da Segurança Pública receberão salário integral no dia 11.





Zema finalizou dizendo que seu “sonho” é colocar “tudo em dia”. “Estou trabalhando arduamente para que isso aconteça”, disse.





* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.