Candidato em BH defende ex-ministro que desafiou Judiciário: 'Enfrentar o STF, para mim, é qualidade'

Bruno, representante do PRTB na corrida eleitoral em Belo Horizonte, concedeu entrevista aonessa terça-feira (27). Depois do compromisso, ele partiu para uma live com o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. Antes mesmo de ser exonerado, em junho, ele rumou aos Estados Unidos ganhou as manchetes em maio deste ano, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) derrubou o siglio que protegia a gravação, em vídeo, de uma reunião de Bolsonaro com sua equipe ministerial. O então chefe da educação nacional fala em prender magistrados da suprema corte “A gente está perdendo a luta pela liberdade. É isso que o povo está gritando. Não está gritando para ter mais estados ou mais projetos. O povo está gritando por liberdade. Ponto. É isso que a gente está perdendo. Está perdendo mesmo. O povo está querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por, mim, botava esses ‘vagabundos’ todos na cadeia, começando no. É isso que me choca”, disse, em filmagens feitas em abril.Engler, contudo, enalteceu a “coragem” mostrada por Weintraub no enfrentamento ao STF. “O eleitor tem acompanhado os absurdos cometidos pelo STF, que sai de sua prerrogativa, tenta agir como um poder acima dos demais e, pior: infringe a liberdade das pessoas. Todos nós temos acompanhado o inquérito da censura, que quer tolher a liberdade de expressão dos cidadãos. A coragem de enfrentar o STF, para mim, é uma qualidade, não um defeito”, afirmou.O “inquérito da censura” citado pelo candidato é uma investigação que apura reais responsáveis pela disseminação de notícias falsas sobre ministros da Suprema Corte. O deputado federal Junio Amaral (PSL), que pertence à mesma corrente política de Engler, foi um dos intimados a depor Ainda segundo o concorrente à prefeitura, a gestão de Weintraub no MEC foi positiva. “Ele enfrentou o STF, teve problemas por isso, mas não tem nenhum escândalo de corrupção. Os problemas dele são falar a verdade e ter coragem de participar de manifestações. À frente do MEC, ele implementou bons projetos, ajudou a consolidar o modelo cívico-militar e permitiu o desenvolvimento de um plano nacional de alfabetização”, avaliou.De quinta (22) até o próximo dia 12, o Jornal da Alterosa promove, em dias úteis, entrevistas de cinco minutos com os candidatos a prefeito de Belo Horizonte. O noticiário vai ao ar às 19h15. Antes de participar do programa televisivo, Engler foi sabatinado por jornalistas do Estado de Minas.As matérias sobre a entrevista ao EM estão sendo publicadas ao longo desta quarta, na internet. Na quinta, a edição impressa trará um resumo dos principais pontos abordados durante a conversa. Fabiano Cazeca (Pros), Rodrigo Paiva (Novo) e Nilmário Miranda (PT) também já foram sabatinados.