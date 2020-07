Itamaraty pediu visto para Weintraub entrar nos EUA com dados de passaporte diplomático

O MRE não informou qual avião o ex-ministro utilizou para entrar no país (foto: AFP / EVARISTO SA) Exteriores pediu visto de entrada à Embaixada dos Estados Unidos para o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub, utilizando dados de seu passaporte diplomático. A informação consta de um pedido de LAI (Lei de Acesso à Informação), divulgado pelo UOL e que questionou qual avião foi utilizado por Weintraub para viajar aos EUA e com qual documento ele ingressou no país. Os documentos disponibilizados mostram que Weintraub informou ao ministério sua pretensão de viajar aos EUA para ocupar o cargo Diretor-Executivo do Banco Mundial no dia 18 de junho — mesma data em que anunciou sua saída do ministério. O Ministério das Relaçõespediu visto de entrada à Embaixada dos Estados Unidos para o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub, utilizando dados de seu passaporte diplomático. A informação consta de um pedido de LAI (Lei de Acesso à Informação), divulgado pelo UOL e que questionou qual avião foi utilizado por Weintraub para viajar aos EUA e com qual documento ele ingressou no país. Os documentos disponibilizados mostram que Weintraub informou ao ministério sua pretensão de viajar aos EUA para ocupar o cargo Diretor-Executivo do Banco Mundial no dia 18 de junho — mesma data em que anunciou sua saída do ministério.





A resposta que consta no pedido de LAI mostra ainda que Weintraub "limitou-se a indicar a intenção de viajar a Washington com a brevidade possível". O MRE não informou qual avião o ex-ministro utilizou para entrar no país e confirmou que ele utilizou dados de seu passaporte diplomático para solicitar emissão de visto à Embaixada dos Estados Unidos em Brasília.









Além de ministros, outras autoridades como o presidente, procurador-geral da República e juízes de tribunais internacionais têm direito ao passaporte. Um parágrafo da norma que regulamenta a emissão desses documentos diz que, conforme decisão do chanceler, outras pessoas podem ter acesso ao documento "em função do interesse do país".





A viagem de Weintraub aos EUA foi cercada de controvérsias, a começar pelo fato de que os EUA proibiram, no fim de maio, a entrada de estrangeiros que estiveram no Brasil nos 14 dias anteriores. Uma das exceções é para integrantes do governo em missão oficial — o que não é o caso do ex-ministro.

Alguns dias depois da viagem de Weintraub, subprocurador-geral do Tribunal de Contas da União (TCU) Lucas Furtado requisitou que a corte investigasse a participação do Itamaraty na entrada do ex-ministro nos EUA. A suspeita era justamente que ele tenha usado o cargo de ministro para burlar as restrições impostas por Donald Trump.





O governo chegou a corrigir a data de exoneração do ministro do dia 20 para o dia 19. Ao jornal O Estado de S. Paulo, Furtado afirmou que a retificação "confirmou" que houve um processo fraudulento. "Antes, era ilegal e parecia haver fraude. Agora, confirmou", disse Furtado no dia 23 de junho.





Além das suspeitas levantadas pelo subprocurador, Weintraub é investigado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) por sua fala na reunião de 22 de abril. Na ocasião, o então ministro defendeu a prisão de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal). "Eu, por mim, colocava esses vagabundos todos na cadeia. Começando pelo STF", declarou o ex-ministro, que foi exonerado do cargo logo após pisar nos Estados Unidos, em 20 de junho.