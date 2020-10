Candidatura de Bispo Damasceno é indeferida em Santa Luzia

Bispo Damasceno teve sua candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral (foto: Reprodução/Facebook)

O candidato à Prefeitura de Santa Luzia, na Região Metropolitana de BH (RMBH), Alcindor Ribeiro Damasceno (PRTB), mais conhecido como Bispo Damasceno, teve seu registro indeferido pela Justiça Eleitoral nessa segunda-feira (26). A impugnação foi publicada após a renúncia da candidata a vice na chapa, Pastora Eliana Ferreira da Silva.





Segundo a Juíza Sabrina Alves Freesz, da 312ª Zona Eleitoral, apesar de possuir requisitos para registrabilidade e elegibilidade, Bispo Damasceno teve sua candidatura indeferida baseada na unicidade e indivisibilidade da chapa majoritária nos termos do Artigo 18, § 1º da Resolução-TSE nº 213.609/2019.





Ainda de acordo com o texto do Artigo 18, não é possível a substituição do nome do candidato a vice na chapa majoritária.





O Estado de Minas procurou a equipe de campanha dos candidatos Bispo Damasceno e Pastora Eliana, mas até o fechamento desta reportagem não obteve retorno.