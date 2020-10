Uberaba tem um novo candidato a prefeito

O coronel Lupércio Peres Dalvas foi comandante da regional da Polícia Militar, em Uberaba, entre o mês de julho de 2017 e julho deste ano (foto: PMMG/Divulgação) candidato a vice-prefeito de Uberaba, agora o ex-comandante da 5º Região de Polícia Militar (RPM), coronel Lupércio Peres Dalvas, assumiu cabeça de chapa, antes liderada pelo corretor de imóveis Leandro Souza, conhecido como Leandro da Visão. O advogado e empresário Mateus Eduardo de Morais, secretário do partido, foi escolhido como vice. Antes comoa vice-prefeito de Uberaba, agora o ex-comandante da 5º Região de Polícia Militar (RPM),LupércioDalvas, assumiu cabeça de chapa, antes liderada pelo corretor de imóveis Leandro Souza, conhecido como Leandro da Visão. O advogado e empresário Mateus Eduardo de Morais, secretário do partido, foi escolhido como vice.

A Justiça Eleitoral indeferiu no último fim de semana a candidatura de Leandro devido a condenação no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), em 2019, por crime ambiental (a empresa da qual ele é sócio foi condenada por descarte ilegal de resíduos). A assessoria jurídica da empresa chegou a recorrer da sentença em primeira instância, mas Leandro da Visão decidiu renunciar no começo desta semana à candidatura a prefeito. Motivo:

Ele chegou a declarar no final da semana passada que tentaria recorrer da decisão judicial. Mas, numa segunda nota, divulgada no começo desta semana, ele disse que o processo, mesmo estando em grau de recurso, poderia atrapalhar o andamento da campanha, que segue articulada e harmônica. “Não desejo prejudicar meus companheiros”, declarou Leandro da Visão que ressaltou que sai do processo de cabeça erguida e confiante na Justiça. “O meu sonho vai continuar. Sigo apoiando o Coronel Peres e o Mateus”, finalizou.

De acordo com a assessoria de imprensa da 5ª RPM, o coronel Peres ingressou na Polícia Militar em 1990, sendo declarado aspirante a oficial em 1993. Antes de ser designado para o comando da 5ª RPM, ele exercia a função de diretor de Tecnologia e Sistemas da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). O militar, que é bacharel em Direito e em Ciências Militares, também já comandou a Escola de Formação de Oficiais da PMMG e o 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM).