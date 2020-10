Moro acusa governo federal de abandonar proposta sobre segunda instância

Sérgio Moro, que foi um dos aliados do presidente Bolsonaro no início do governo, mas deixou ministério em abril deste ano (foto: Evaristo Sá/AFP)

participou do debate sobre a Proposta de Emenda à Constituição 199 – conhecida como a PEC da segunda instância –, realizado nesta terça-feira (27) pela. Moro defendeu a aprovação da PEC e acusou o governo Bolsonaro de ter abandonado a matéria.Moro disse também ser favorável à aplicação damesmo para processos anteriores à aprovação da lei.O relator da PEC na Câmara, deputado Fábio Trad (PSD-MS), comentou no mesmo debate a pressão para limitar o alcance da proposta.“Eu preferia que a PEC fosse mais abrangente, mas se esse é o custo para aprovar, eu acho razoável. É hipocrisia reprovar a proposta por causa da questão temporal”, defendeu o ex-ministro.Sobre a articulação do governo pela aprovação da matéria, Sergio Moro afirmou que “não vê ninguém participando desse debate. “Dentro do governo, eu era a única pessoa que falava da PEC. Desde que deixei o ministério, nunca mais se falou sobre. É lamentável que o governo tenha abandonado a execução em segunda instância”, atacou o ex-ministro.A visão do ex-ministro foi rechaçada pelo deputado Alex Manete, que cobrou um posicionamento por parte do:“É importante ressaltar que já cobramos do vice-presidente Hamilton Mourão, do presidente Jair Bolsonaro, que de fato eles se posicionem e colaborem. Essa pauta inclusive os conduziu para o processo vitorioso de 2018”.