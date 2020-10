General Ramos reforça bandeira branca com Salles: 'Intrigas não resolvem nada'

Ministro da Secretaria de Governo, o general Luiz Eduardo Ramos usou as redes sociais na tarde deste domingo, 25, para reforçar o acordo de paz com o ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente. Mais cedo, Salles informou que conversou e pediu desculpas "pelo excesso" a Ramos.



"Uma boa conversa apazigua as diferenças. Intrigas não resolvem nada, muito menos quando envolvem questões relacionadas ao País. Eu e o @rsallesmma prosseguimos juntos em nome do nosso presidente @jairbolsonaro e em prol do Brasil", escreveu Ramos.



Nos últimos dias, um conflito político entre os dois ministros veio a público depois que Salles se referiu à postura de Ramos como "Maria fofoca". O contexto do impasse entre Ramos e Salles envolve uma suposta articulação do ministro palaciano para tirar Salles do governo, além de reduções no orçamento do Meio Ambiente.



O embate colocou a ala militar e a ala ideológica do governo em disputa. Pelas redes sociais, Ramos ganhou o apoio dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), além de membros do Centrão. Salles, por sua vez, conta com apoio da ala ideológica do governo e do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente.



Na sexta-feira, 23, os dois ministros já haviam combinado de conversar e acertar as diferenças. Ramos chegou a dizer hoje durante passeio de moto com o presidente Bolsonaro que não tinha "briga nenhuma" com Salles. Desde ontem, o chefe do Meio Ambiente também dava a situação como "assunto encerrado". "Colocamos um ponto final nisso. Estamos juntos no governo, pelo presidente Bolsonaro e pelo Brasil", disse Salles hoje, em suas redes sociais.