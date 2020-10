Bolsonaro se irrita com pedido de redução do preço do arroz: 'Compra na Venezuela'

IS

O presidente Jair Bolsonaro aproveitou o domingo (25/10) para deixar o Palácio da Alvorada e dar uma volta de moto por Brasília. O chefe do Executivo estava acompanhado do secretário de governo, Eduardo Ramos.









“Bolsonaro, baixa o preço do arroz, por favor. Não aguento mais”, pediu o homem.





O presidente então disparou: "Tu quer que eu baixe na canetada? Você quer que eu tabele? Se você quer que eu tabele, eu tabelo. Mas você vai comprar lá na Venezuela”.





Em setembro, Bolsonaro avisou que o governo federal não interferirá no mercado para baixar o preço do item.





"Não vamos interferir no mercado de jeito nenhum, não existe canetaço para resolver o problema da economia", justificou. No entanto, prometeu manter conversa com representantes de supermercados, aos quais pediu “sacrifício e patriotismo” e que o lucro desses itens nos estabelecimentos fosse “próximo de zero”.