Zema destaca potencialidade do agronegócio em visita a Papagaios e Maravilhas

Zema destacou a importância do setor na geração de empregos (foto: Fábio Marchetto/Divulgação)

Retomando as visitas às cidades do interior de Minas Gerais, o governador Romeu Zema (Novo) esteve, nesta quinta-feira (22), em Papagaios e Maravilhas, ambas na região Centro-Oeste. Destacando a potencialidade do agronegócio em meio à pandemia do novo coronavírus, ele visitou, respectivamente, a Granja Pindorama e o Frigorífico Fredini. As empresas receberam o selo do programa Certifica Minas, concedidos pelo Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA).

A certificação garante aos consumidores a qualidade dos produtos e a sustentabilidade do sistema de produção. “Essas empresas produzem algo que nós queremos fazer em Minas: um produto diferenciado. Queremos ser reconhecidos pela qualidade”, afirmou o governador. Zema disse ainda que o estado tem seguido a linha de valorização dos produtos artesanais. Só este ano foram 1,7 mil certificações em diversos segmentos, entre eles o café, algodão, produtos orgânicos, queijos artesanais, frutas e vegetais sem agrotóxicos.

A potencialidade do setor foi destacada pelo governador. Citando a crise econômica provocada a partir da pandemia, lembrou que o agronegócio foi o único setor que não sentiu o impacto direto. “É a única atividade, tanto em Minas como no Brasil, em que o número de empregos tem aumentado. As demais atividades, só sabemos, foram muito afetadas pela crise da pandemia e ainda não se recuperaram”, analisou.

A partir do programa, Zema diz acreditar no reflexo na geração de empregos. O Frigorífico Fredini, por exemplo, é o maior empregador de Maravilhas e já prevê a expansão com quatro novos galpões e triplicando a capacidade, hoje de 8 mil aves. “As cidades produtoras só têm a ganhar. Isso vai aumentar a quantidade de frangos abatidos, o número de empregos e trazer mais desenvolvimento”, reforçou.

As certificações

A Granja Pindorama conquistou o selo Certifica Minas Frango Caipira, que atesta, entre outras características, que as aves foram criadas soltas, com alimentação vegetal e não forçada. “O frango caipira é muito bem aceito pelos mineiros. Ele tem uma criação extremamente controlada, uma ração livre de promotores de crescimento, é criado solto e passa por toda uma inspeção determinada pelo IMA para que o produto chegue no consumidor com a melhor qualidade”, afirmou a proprietária das duas empresas, Iracilde Fabel. Esta é a segunda granja do país a receber o certificado.

Já o Frigorífico Fredini recebeu o selo Certifica Minas Cadeia de Custódia, que garante que distribuidores e processadores tenham rastreabilidade nas suas ações, não misturando produtos certificados com outros convencionais. Esta separação assegura a inocuidade e as características inerentes do produto certificado.

Salário doado

O governador aproveitou para visitar a Apae de Maravilhas (foto: Fábio Marchetto)

Zema aproveitou a visita a Maravilhas para ir à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (). Em fevereiro do ano passado ele doou R$ 8.956,16 relativos ao seu salário líquido como governador. Como promessa de campanha, ele se comprometeu a doar o subsídio até que os servidores estejam recebendo em dia.

Com o dinheiro foi possível revitalizar o local, com pintura de toda a instituição e instalação de grades para o fechamento da entrada. “Esse recurso veio em boa hora para nos ajudar a melhorar o nosso atendimento”, afirmou a diretora da associação, Geralda Maria Mendes Capanema Tavares. A entidade atende 52 crianças e jovens com ensino fundamental 1 e conta com o projeto Centro Dia, onde são oferecidos aos usuários cursos de culinária, pintura, dança, música e capoeira, entre outros.

*Amanda Quintiliano, especial para o EM