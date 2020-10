Brasil e Estados Unidos assinaram, nesta terça-feira, quatro acordos de cooperação (foto: Alan Santos/Palácio do Planalto) Bolsonaro afirmou esta terça-feira (20/10) esperar que o presidente americano Donald Trump seja reeleito. A declaração ocorreu durante a assinatura de quatro acordos com os EUA na embaixada. Horas antes, Bolsonaro recebeu no Palácio do Planalto, o conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Robert O’Brien. O presidente Jairafirmou esta terça-feira (20/10) esperar que o presidente americano Donaldseja. A declaração ocorreu durante a assinatura de quatro acordos com os EUA na embaixada. Horas antes, Bolsonaro recebeu no Palácio do Planalto, o conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Robert O’Brien.





O chefe do Executivo acenou à aliança entre os dois países. "Desde o primeiro contato com o senhor presidente Donald Trump, nasceu entre nós um sentimento de cooperação de buscar o bem para seus países. De apagarmos o que tínhamos de não feito corretamente por quem nos antecedeu no tocante à devida representação que os nosso países merecem", apontou.





17:48 - 20/10/2020 Aproximação entre Brasil e EUA rende acordo para investimento americano apoio dos Estados Unidos à entrada do Brasil na OCDE. "Eu quero agradecer ao presidente Trump por estar na vanguarda da nossa entrada na OCDE. Acordos vários assinamos, memorandos, como quatro neste exato momento, e dizer que cada vez mais Brasil e EUA retoma aquela amizade que nasceu em 1922", completou o presidente. O mandatário agradeceu odos Estados Unidos à entrada do Brasil na. "Eu quero agradecer ao presidente Trump por estar na vanguarda da nossa entrada na OCDE. Acordos vários assinamos, memorandos, como quatro neste exato momento, e dizer que cada vez mais Brasil e EUA retoma aquela amizade que nasceu em 1922", completou o presidente.





O presidente disse, também, que espera comparecer à posse de Trump, reeleito. "Com toda certeza, espero, se essa for a vontade Deus, comparecer à posse do presidente brevemente reeleito nos EUA. Não preciso esconder isso, é do coração, não interfiro, mas do coração e pelo respeito que tenho ao povo americano e pelo trabalho e pela consideração que Donald Trump teve conosco, é que me manifesto dessa maneira neste momento", declarou.





Por fim, Bolsonaro se despediu da delegação americana dizendo esperar vê-los em dezembro. "Quero agradecer a delegação, prezado embaixador e dizer da felicidade que tive no dia de hoje em recebê-lo. Até o mês de dezembro, se Deus quiser", concluiu.