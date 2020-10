Aproximação entre Brasil e EUA rende acordo para investimento americano

Governos assinaram acordo de cooperação, nesta terça-feira, na embaixada americana no Brasil (foto: Divulgação/Embaixada dos EUA) assinatura do Acordo de Comércio e Cooperação Econômica entre Brasil e Estados Unidos, mais uma medida para intensificar o relacionamento bilateral foi firmada, nesta terça-feira (20/10), entre representantes das nações. Se trata de um memorando de entendimento, no valor de US$ 1 bilhão (equivalente a cerca de R$ 5,6 bilhões), com financiamento do Banco de Fomento Americano (Exim, na sigla em inglês) para promoção de oportunidades de desenvolvimento de negócios. Após adode Comércio e Cooperação Econômica entre, mais uma medida para intensificar o relacionamento bilateral foi firmada, nesta terça-feira (20/10), entre representantes das nações. Se trata de um memorando de entendimento, no valor de US$ 1 bilhão (equivalente a cerca de R$ 5,6 bilhões), com financiamento do Banco de Fomento Americano (Exim, na sigla em inglês) para promoção dedede





Presente na reunião, o ministro da Economia, Paulo Guedes, assinou o documento, junto à presidente do Export-Import Bank dos EUA (EXIM), Kimberly Reed. O memorando facilita empréstimos para financiamento de projetos na área de exportação, sobretudo com foco nas áreas de telecomunicações (incluindo 5G), energia (incluindo nuclear, petróleo e gás, e renováveis), infraestrutura, logística, mineração e manufatura (incluindo aeronaves).





“Esse acordo chega em um momento exato em que a nossa infraestrutura, logística, cabotagem, mineração, petróleo, gás natural, todo esse horizonte de investimentos começa a ser desbloqueado. O Congresso está aprovando, passo a passo, cada uma dessas regras de modernização do nosso marco regulatório de investimento e estamos também trabalhando junto com os americanos os principais organismos multilaterais”, destacou Guedes.









Antes da assinatura, o conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Robert O’Brien, se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro e membros do alto escalão do Governo Federal brasileiro para discutir os próximos passos dos acordos comerciais firmados, além de oportunidades de novos investimentos norte-americanos no Brasil.





“Desde o primeiro contato que tive com o presidente Donald Trump nasceu, em nós, um sentimento de cooperação [...]. Cada vez mais o Brasil e EUA retomam a amizade que nasceu em 1822”, destacou o presidente da República em discurso de agradecimento à comitiva americana, tecendo, ainda, calorosos agradecimentos ao presidente norte-americano.





Já O’Brien exaltou a união entre Brasil e EUA — “duas das maiores democracias e economias do mundo” — e, assim como Bolsonaro, fez menção “à longa história e ao respeito mútuo em parcerias, que começou em 1822, quando os Estados Unidos se tornaram a primeira nação a reconhecer a independência brasileira". “Hoje, nossas nações estão mais unidas do que nunca. Não acredito que já tivemos uma melhor relação entre Brasil e Estados Unidos como a que temos agora”, frisou.