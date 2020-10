Republicanos e democratas em última tentativa de acordar plano de reativação antes da eleição

O governo de Donald Trump e a oposição democrata conversarão na tarde desta terça-feira (20), no que pode ser a última chance de adotar um novo plano de estímulo econômico antes das eleições presidenciais de 3 de novembro.

A chefe dos democratas no Congresso, Nancy Pelosi, e o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, encarregados das negociações, conversarão às 16h00 (Brasília), disse à AFP uma fonte parlamentar.

No domingo, Pelosi estabeleceu um prazo de 48 horas para alcançar um acordo. Wall Street fechou em baixa na segunda-feira em meio ao ceticismo sobre essas negociações.

Após uma conversa telefônica de quase uma hora na segunda-feira, Pelosi "pediu aos presidentes das comissões que conciliem as diferenças com seus pares do Partido Republicano nos aspectos fundamentais", afirmou sua porta-voz, Drew Hammill, no Twitter.

Pelosi "continua esperançosa que até o fim do dia de terça-feira saberemos claramente se poderemos adotar um projeto de lei antes das eleições" presidenciais de 3 de novembro, acrescentou, destacando que as diferenças estão diminuindo.

Essa mensagem marcou o início do dia na Wall Street, que abriu em alta.