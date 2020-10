Abaixo-assinado pressiona TSE por campanha de estímulo ao voto em negros

Apenas 27% dos cargos legislativos foram ocupados por negros e pardos nas últimas eleições (foto: Agência Brasil/Reprodução) etnias. De acordo com os dados publicados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) contínua do IBGE, mais da metade da população brasileira é composta por pessoas se declaram negras. Os números, atualizados em 2019, só mostram que apesar de serem maioria no país, sendo 56,10% da população, pretos e pretas não são representados na política. Isso porque, apenas 27% dos cargos legislativos foram ocupados por eles nas últimas eleições. Um abaixo-assinado, com mais de 16 mil assinaturas, que pode se acessado no endereço www.change.org, tenta corrigir essa situação. Berço de diversas culturas, a população brasileira é criada por traços e diferentes. De acordo com os dados publicados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) contínua do IBGEmais da metade da população brasileira é composta por pessoas se declaram negras. Os números, atualizados em 2019, só mostram que apesar de serem maioria no país, sendo 56,10% da população,não são. Isso porque, apenas 27% dos cargos legislativos foram ocupados por eles nas últimas eleições. Um abaixo-assinado, com mais de 16 mil assinaturas, que pode se acessado no endereço, tenta corrigir essa situação.









Apesar disso, No texto que acompanha o protesto, a Coalizão aponta a vítoria do movimento negro em agosto, quando a justiça eleitoral avançou e permitiu, atráves do TSE, uma divisão proporcional dos recursos de financiamento de campanhas e do tempo eleitoral para canditatos negros e brancos.Apesar disso, a decisão, no entanto, só valerá a partir das Eleições Gerais de 2022, e a divisão igualitária deverá ser regulamentada por resolução do Tribunal.





“Assim como o exemplo das ações existentes no TSE de apoio à representatividade de mulheres na política, que fortalece candidaturas e conscientiza, através de campanhas nas redes sociais e nas emissoras de rádio e TV, sobre a importância da eleição de mulheres para cargos eletivos, necessitamos que seja realizado o mesmo em relação às candidaturas negras”, explica o documento.



O objetivo da petição é mudar a baixa representação de pessoas pretas e pardas em cargos eletivos, tendo em vista o fato de que "em uma sociedade democrática todos devem ser representados no parlamento".

Candidatos negros/pardos são maioria



O número de candidatos para os postos de prefeito e vereador que se identificam como pretos e pardos é maior que os autodeclarados brancos (foto: Agência Brasil/Reprodução)



O número de candidatos para os postos de prefeito e vereador que se identificam como pretos e pardos é maior que os autodeclarados brancos (foto: Agência Brasil/Reprodução)

De acordo com o TSE, o número de candidatos para os postos de prefeito e vereador que se identificam como pretos e pardos é maior do que os autodeclarados brancos. As eleições de 2020 têm 215.030 (39,42%) autodeclarados pardos e 57.013 (10,45%) pretos. Juntos, eles representam 49,87% do total. O registro de candidatos autodeclarados brancos é de 260.574 (47,77%).





Segundo o tribunal, o crescimento tem relação com a política de cotas de gêneros e distribuição de verba de campanha e propaganda eleitoral aprovadas pelos tribunais superiores em 2018, para mulheres, e para negros, neste ano.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira