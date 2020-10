Eleições em Ipatinga: indecisos são maioria, mas atual prefeito lidera intenções de voto

O candidato com mais intenções de voto é o atual prefeito Nardyello Rocha (Cidadania), com 23,54% (foto: Reprodução/Facebook) Ipatinga, no Vale do Aço, 33,56% dos eleitores estão indecisos quanto ao voto na eleição que vai definir o responsável por administrar a cidade a partir do próximo ano. É o que revela levantamento da F5 Atualiza Dados — encomendado pela TV Alterosa e divulgado pelo Estado de Minas. O candidato com mais intenções de voto é o atual prefeito Nardyello Rocha (Cidadania), com 23,54%. Em, no33,56% dos eleitores estão indecisos quanto ao voto naque vai definir opor administrar aa partir do próximo ano. É o que revela levantamento da— encomendado pela TV Alterosa e divulgado pelo. O candidato com mais intenções de voto é o atual prefeito, com 23,54%.









O segundo colocado é o vereador Gustavo Nunes (PSL), com 9,18%. Em seguida, vêm Jadson Heleno (DEM), com 6,18%; o ex-prefeito de Ipatinga e ex-deputado federal João Magno (PT), com 5,18%; o médico Dr. Juliano (PTB), com 2,84%; o aposentado Nilson Pereira (Patriota), com 1,84% das intenções de voto.





O economista Robinson Ayres (Psol) tem 1% e o comerciante Diego Arthur (PCB), 0,50%. O último colocado é o engenheiro Rair Anício (PSTU), com 0,33% .









Cenário espontâneo





No cenário espontâneo, em que os entrevistadores não apresentam nomes de candidatos aos eleitores, os indecisos somam 41,4%. O concorrente mais citado é o atual prefeito Nardyello Rocha, com 21,2%. Brancos e nulos totalizam 15,03%.













Em seguida, vêm Gustavo Nunes (PSL), com 8,01%; Jadson Heleno (DEM), com 4,84%; João Magno (PT), com 4,84%; Dr. Juliano (PTB), com 2,34%; Nilson Pereira (Patriota), com 1,34%; Robinson Ayres (Psol), com 0,67%. Diego Arthur (PCB) e Rair Anício (PSTU) aparecem ambos com 0,17%.

Rejeição

Durante a pesquisa, 26,54% dos entrevistados afirmaram não saber opinar em quem não votariam de jeito nenhum. Outros 23,37% afirmaram que o ex-prefeito de Ipatinga, João Magno não seria opção de voto.





Em seguida, o atual prefeito Nardyello Rocha (Cidadania) foi o candidato mais rejeitado, com 17,7%.





Além disso, 12,85% da população de Ipatinga afirmou que poderia votar em qualquer candidato e 9,85% disseram que não votariam em nenhum dos concorrentes à cadeira de prefeito.





Ainda no questão rejeição, Jadson Heleno (DEM) aparece com 3,51%; João Magno (PT), com 1,84%; Dr. Juliano (PTB) com 1,5%; e Nilson Pereira (Patriota), com 0,5%.





Avaliação da atual gestão é 'regular'

A gestão de Nardyello Rocha (Cidadania) é tida como regular por 46,41% dos entrevistados, e 29,72% consideram boa. Por outro lado, 9,85% dizem que a administração é ruim, enquanto 8,51% classifica como muito ruim. Afirmaram que a gestão é ótima 3,17% dos entrevistados e 2,34% não souberam opinar.



Pesquisa





A pesquisa realizada pela F5 foi feita em 13 e 14 de outubro de 2020. Foram entrevistados 599 eleitores. A margem de erro máxima estimada é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra. O nível de confiabilidade é de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo MG-08868/2020.

*Estagiára sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz