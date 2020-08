Em dia de encontro com Bolsonaro, apoiadores instalam outdoor de boas-vindas em Ipatinga

Outdoor foi instalado em uma rua de Ipatinga, cidade que Bolsonaro visitará nesta quarta (26) (foto: Matheus Muratori/EM/D.A Press)









O outdoor, junto do trio elétrico dos comerciantes, está na entrada principal da Usiminas, no Bairro Bom Retiro, próximo ao Sindicato dos Metalúrgicos. Duas horas antes do horário previsto da chegada de Bolsonaro ao Vale do Aço, já é possível ver apoiadores com camisas em verde e amarelo nas ruas. O trânsito no local do evento foi alterado.





Esquema especial de trânsito foi montado nas proximidades da Usiminas para receber comitiva (foto: Matheus Muratori/EM/D.A Press) Romeu Zema (Novo), e o prefeito de Ipatinga, Nardyello Rocha (Cidadania), além de autoridades e empresários, como o presidente da Usiminas, Sergio Leite. Ao chegar à Usiminas, Bolsonaro se juntará a outras figuras públicas, como o governador de Minas Gerais,(Novo), e o prefeito de Ipatinga, Nardyello Rocha (Cidadania), além de autoridades e empresários, como o presidente da Usiminas, Sergio Leite.

vive uma quarta-feira atípica. A partir das 11h, a produção do alto-forno 1 e da aciaria 1 da Usiminas, na cidade da Região do Vale do Aço, será retomada, com direito à presença do presidente da República,(sem partido). E, se depender de parte da população, ele será bem recebido.