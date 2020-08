PM estima multidão de 15 mil na recepção a Bolsonaro em Ipatinga

Os líderes do QGGV Bolsonaro apontam em direção à Ipatinga, cidade que vai receber o presidente Jair Bolsonaro (foto: QGGV Bolsonaro/Divulgação)

Os grupos de direita do Leste de Minas, Vales do Mucuri e do Jequitinhonha, Vertente Ocidental do Caparaó e Vale do Aço, estão nos últimos preparativos para as caravanas que se encontrarão em Ipatinga, na manhã desta quarta-feira, para receber o presidente Jair Bolsonaro e o governador Romeu Zema.



Rogério Alves, um dos coordenadores da Direita Vale do Aço, disse que será um momento de confraternização entre os conservadores e todos estarão na Portaria 3, de forma pacífica, para receber o presidente Bolsonaro. A Polícia Militar estima que cerca de 15 mil estarão na recepção ao presidente.

Esses pontos estarão sob forte esquema de segurança, que impedirá a aproximação de pessoas e veículos. A recomendação é para que todos sigam para a Portaria 3, no Bairro Bom Retiro, onde Bolsonaro terá um encontro com o povo e os integrantes das caravanas. Somente depois desse encontro o presidente vai para a solenidade de reativação do alto forno 1, na Usiminas. Para orientar os grupos bolsonaristas que forem a Ipatinga, a Direita Vale do Aço produziu um vídeo com as regras, que, segundo Rogério Alves, foram repassadas pela equipe de segurança institucional do presidente. Ele explicou que todos devem evitar o aeroporto daque fica em Santana do Paraíso, e também a portaria da Usiminas, no Bairro Cariru.Esses pontos estarão sob forte esquema de segurança, que impedirá a aproximação de pessoas e veículos. A recomendação é para que todos sigam para a Portaria 3, no, onde Bolsonaro terá um encontro com o povo e os integrantes das caravanas. Somente depois desse encontro o presidente vai para a solenidade de reativação do alto forno 1, na Usiminas.





O público também está sendo orientado a não levar, guarda-chuvas, mochilas ou bolsas, garrafas de vidro, fogos de artifício, marmitex e frutas. Somente serão permitidas garrafas de plástico transparente com água, bandeiras sem hastes e cartazes. Os cartazes não poderão ter mensagens preconceituosas, como as relacionadas ao racismo e homofobia.



Rogério Alves disse que os grupos bolsonaristas estão organizando um movimento pacífico e pede que os conservadores não caiam em provocações.





Caravanas





Em Governador Valadares, a 100 quilômetros de Ipatinga, o professor Adolpho Júnior, presidente do QGGV Bolsonaro, disse que a caravana do Vale do Rio Doce sairá por volta de 6h e deve receber adesões em vários pontos da BR 381, em cidades cidades como Naque e Periquito. Ele não soube estimar o número de pessoas e veículos que vão compor a caravana, mas garantiu que será grande.



Adolpho disse que, além de ônibus, a caravana terá automóveis e, possivelment,e uma brigada de motociclistas, como é de costume nos atos da direita em Valadares. “Temos recebido mensagens e telefonemas de pessoas de várias cidades próximas a Governador Valadares, como Galileia, por exemplo, que já confirmou presença”, disse.





Acostumado a acompanhar as visitas do presidente Bolsonaro em várias cidades brasileiras, Adolpho disse não ter dúvida que esta será a visita com o maior número de pessoas recebendo o presidente numa cidade do interior. Ele acredita que não apenas os grupos de direita estarão em Ipatinga, mas também os de esquerda. “A visita de um presidente da República sempre atrai a curiosidade de todos, mas, no caso de Bolsonaro, atrai mais, porque todos querem ver o homem que está mudando o Brasil”, afirmou.





No Vale do Aço, o otimismo dos organizadores é grande. Eles já sabem que receberão caravanas de cidades distantes, como Itaobim e Pontos dos Volantes, no Médio Jequitinhonha. A caravana que virá de cidade mais distante é a de Jacinto, no Alto Jequitinhonha, distante 560 quilômetros de Ipatinga. “Esperamos de 15 a 20 mil pessoas para receber nosso presidente”, disse.